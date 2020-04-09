İmece sendikası: Ev işçileri de fabrika çalışanları kadar mağdur

İmece Ev işçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın, evlere temizliğe giden ev işçilerinin de corona virüsü nedeniyle fabrikadaki işçiler kadar mağdur olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’den Elif Ekin Saltık’a konuşan Kargın, ev işçilerinin işverenin merhametine kalmasını istemediklerini dile getirdi.

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İşverenin durumu istediği gibi kullanarak ev işçisinin işine son verdiğini, bu hakkı kendinde gördüğünü aktaran Saltık, bir aylık ücretli izin taleplerinin olduğunu aktardı.

Sendika başkanı, “Bu daha adil ve güzel olacak ama maalesef hiç kimse bunu yapmıyor. Çok nadir oluyor bu” dedi.

‘En büyük sıkıntıyı kadın yaşıyor’

Kargın, sendikayı arayarak “Ekmek paramız bile yok; o parayla geçiniyorduk, çok zor durumdayız” diyenler olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Gerçekten dışarıdan ne gelirse gelsin, isterse para gelmesin, evin aile fertleri annenin, kadını eline bakıyor, ‘Ne pişirecek, ne önümüze koyacak’ diye. Strese giriyor. Bir şey bulamayıp o sofraya koymayınca en büyük sıkıntıyı yine kadın yaşıyor. Tabii depresyona giriyor insanlar. ‘Ne pişirip önümüze koyacak’ baskısı oluşturuyor kadının üzerindeç Bu şiddete dönüşüyor.”

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Kargın, Ankara’da olduğu gibi İstanbul’da da büyükşehir belediyesinin çalışamayan ev işçilerine gıda ve nakit yardımında bulunmasını talep etti.