IMDB kullanıcılarının seçimi: ‘Şahsiyet’ en iyi 40 dizi arasında

Yazar Hakan Günday’ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği ‘Şahsiyet’ dizisi dünyanın en büyük film veritabanı Internet Movie Database’de (IMDB), en iyi 40 dizi arasında yer aldı.
Geçen sene Puhutv’de yayınlanan ve Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı dizi alzheimer hastası bir seri katilin son günlerini anlatıyor.
Dizide Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor.
‘Şahsiyet’ en iyi 250 dizinin yer aldığı listede kullanıcıların 10 üzerinden 8.8 puan verdiği dizi 39’uncu sırada yer aldı.
IMDB’deki sıralama bir jüri tarafından değil, internet sitesine üye olan kullanıcıların verdikleri puanlar sayesinde oluşturuluyor.