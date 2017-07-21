İmar için Kenan Evren’le ‘ters düşülen’ sitenin arazisindeki lahitler ‘yok olmuş’

Antalya’da 12 Eylül askeri darbesinin ardından generaller tarafından yaptırılan Astur Sitesi’nin temelinden çıkan Roma hamamına beton döküldüğü, bulunan lahitlerin de yok edildiği ortaya çıktı.

Kalan tek lahitse yol kenarında çiçeklik olarak kullanılıyor.

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Hürriyet’ten Ceren Deniz’in haberine göre, dönemin Antalya belediye başkanı Selahattin Tonguç, 1976’da Karpuzkaldıran askeri kampı yakınındaki bölgede konut yapmak için askerlerden oluşan bir yapı kooperatifi kuran dönemin Ege Ordu komutanı Kenan Evren’le imar nedeniyle ters düştüğünü söyledi.

Falezlerde yapılaşmaya izin vermediğini aktaran Tonguç’un 12 Eylül darbesinden sonra görevden alınıp tutuklanmasının ardından bölge imara açıldı. 1983-1984 yılları arasında başlayan Astur Sitesi inşaatında tarihi eserler bulunduğu ihbarı üzerine Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri tespit için bölgeye gitti, ancak çitlerle çevrili bölgeye alınmadı..

‘Beton döküldü’

Bölgede tarihi eser bulunduğu yönünde hiçbir bilgi de kayda geçirilemedi.

Site inşaatında çalışan bir inşaat mühendisi, temel kazısında Roma dönemi hamamı bulunduğunu, çok iyi durumdaki tarihi eserin üzerine beton dökülerek kapatıldığını söyledi. Çıkan bazı lahitlerin de parçalandığını, bir kısmının ise bugün Muratpaşa belediyesi tarafından halı saha olarak kullanılan deniz tarafındaki bölgeye atıldığını anlatan inşaat mühendisi, yol kenarına gömülmüş ve çiçeklik olarak kullanılan bir lahdi de gösterdi.

Üst düzey askerlerden oluşan bir kooperatifin inşa ettiği sitenin daha önce avukatlığını yapan Dilek Özmen, “Kamulaştırmasız el atma davaları nedeniyle bölgeyi incelerken orada hamam, lahit gibi bazı tarihi eserlerin bulunduğunu öğrendik. Bunu mahkemede de söyledim” dedi.

Lahdin kapağının da yakın tarihe kadar halı saha tesisinin girişinde olduğunu belirten mühendis, bir süre önce kaybolduğunu dile getirdi.

Astur Sitesi’nin inşa edildiği dönemde Antalya Müzesi’nde görev yapan arkeologlar ise bulunduğuna tanıklık ettikleri tarihi eserlerin akıbetini bilmediklerini söyledi. Antalya Müzesi’nde de o dönemde Astur Sitesi alanında bulunmuş herhangi bir buluntu kaydına rastlanmadığı öğrenildi.

‘Antik kent var olabilir’

Astur Sitesi yakınlarında daha sonraki yıllarda bir mezar bulunduğunu belirten müze yetkilileri, bölgenin nekropol (tarihi mezarlık) alanı olabileceği yönünde tahminde bulunarak, yakınlarda bir antik kentin var olabileceğini ifade etti. Antik buluntular, mahkeme tutanaklarına da yansıdı.

Sitenin bir dönem avukatlığını yapan Dilek Özmen şunları söyledi: “Gayrimenkullerle ilgili kamulaştırmasız el atma davaları nedeniyle bölgeyi incelerken orada hamam, lahit gibi bazı tarihi eserlerin bulunduğunu öğrendik. Davalar sırasında mahkemede de bunu söyledim. Denize kadar uzanan 40 dönümlük bir alanda bu kooperatifin üyesi askerler hak sahibi olmuşlar. Ancak sonra askerler ada parseli olarak sahip oldukları alanla ilgili belediyeyle anlaşarak bu geniş arazinin bir kısmını bırakmış. Deniz kıyısındaki alan kamulaştırılarak yeşil alan yapılmış. Ancak tarihi eserlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.”