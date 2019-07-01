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Yaramazlara biraz batar!

‘İmar barışı’nda ödeme süresi 31 Aralık’a uzatıldı

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi, yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’inin 31 Temmuz’a kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

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