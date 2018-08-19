‘İmar barışı’nda başvurular 4 milyonu geçti: 1.6 milyar lirayı aşkın kayıt parası ödendi

‘İmar barışı’ düzenlemesinde başvuru sayısı 4 milyon 141 bin 52’ye ulaştı.

Dünya’nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygulamaya konulan ‘imar barışı’nda vatandaşlarca 1 milyar 643 milyon 280 bin lira ödeme yapıldı.

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Konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen ‘imar barışı’ düzenlemesi kapsamında yapı kayıt belgesi için e-devlet üzerinden 8 Haziran’da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor.

Başvurulardan 3 milyon 654 bin 601’i konut, 376 bin 27’si ticari yapı, 110 bin 300’ü tarımsal yapı ve 124’ü güneş enerjisi santrali için yapıldı.

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Bu kapsamda 306 bin 399 yapı kayıt belgesi verilirken, vatandaşlarca belge bedeli olarak 1 milyar 643 milyon 280 lira ödeme yapıldı.

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen düzenleme, 31 Aralık 2017’den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

PTT şubelerinden alınan e-devlet şifresi ile ‘www.turkiye.gov.tr’ adresine veya ‘e-devlet’ mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, ‘imar barışı başvuruları’ bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlendi, bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecek.