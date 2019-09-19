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Yaramazlara biraz batar!

‘İmar barışı’na aykırı 4 bin yapı tespit edildi, sırayla yıkılacak

‘İmar barışı’ kapsamında 3 bin 956 yapının kanuna aykırı olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre bakanlık, 31 Aralık 2017’den sonra inşaatına başlanan yapıları incelemeye aldı. Bu kapsamda 37 kentte Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) ve doğal SİT alanları olmak üzere 2019’un ilk dokuz ayında 1164 denetim yapıldı.

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Buna göre 2 bin 453’ü SİT bölgesinde olmak üzere 3 bin 956 yapıda imar barışına aykırılık tespit edildi. Bunlardan 423’ü yıkılırken, 1278’i için suç duyurusunda bulunuldu. Geri kalanı için süreç devam ediyor.

İmar barışına aykırı yapı sayısında Muğla açık ara ilk sırada yer alıyor. Muğla’da Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer’de toplamda 1351 yapı yıkılacak.

İmar barışı kapsamında kaçak yapılar devlet tarafından belirli bir ücret karşılığında kayda alınıyor. Bu süreçte binaların denetimi de yapılıyor.

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