‘İmar affı’ndan yararlanamadı: Sarraf’a ‘kaçak yalı’ için yakalama kararı

Kültür varlığı olarak korunması gereken Kandilli’deki yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle yargılanan Rıza Sarraf için yakalama kararı çıkartıldı.

İran’a yönelik yaptırımları delme suçundan ABD’de yargılanan İran asıllı Türk vatandaşı işadamı Sarraf ve şarkıcı eşi Ebru Gündeş Sarraf hakkında Beykoz Kanlıca’daki yalıda ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptıkları’ gerekçesiyle üçer yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Rıza Sarraf’ın ifadesi alınamadığı için dosyası ayrılmıştı.

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Beykoz 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmadı.

Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf’ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını hatırlattı.

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Mahkeme hakimi, sanık Sarraf’ın Türkiye’ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

‘İmar affı’ gündeme gelmişti

Son olarak, davanın hükümetin çıkardığı imar affından düşme ihtimali belirmiş, Gündeş’in avukatı önceki duruşmada, “İmar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” demişti.

‘İmar affı’ düzenlemesinde son başvuru günü 31 Aralık 2018 olarak belirlenmişti.

Davanın beşinci duruşmasında mahkeme, ABD’de bulunan Rıza Sarraf’ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Dava nasıl açılmıştı?

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak dört parselini kendi, beş parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi.

Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Beykoz savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Yalı için yıkım kararı var

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık’ suçundan altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

Yalının tadilatlı bölümü için mahkemeden çıkan yıkım kararı da halen uygulanmadı.