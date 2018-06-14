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Yaramazlara biraz batar!

‘İmar affı’nda 13 milyon başvuru bekleyen Yıldırım: Bu işi de böylece kapatmış olduk

 

Başbakan Binali Yıldırım, “İmar Barış Yasası’nı yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında partisince Sultanbeyli Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

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Yıldırım ‘imar affı’yla ilgili şunları söyledi: “Bütün İstanbul’un bütün Türkiye’nin 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu da çözecek, İmar Barış Yasası’nı da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde nerede olursa olsun sorunları bir bir çözülecek. Artık vatandaş ile devlet kavgalı olmaktan çıkacak. Bu işi de böylece kapatmış olduk.”

Devletle ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘imar barışı’ getiren düzenleme Meclis’ten geçmişti.

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İmar barışı kapsamında yaklaşık 15 milyon yapının ‘faydalanacağı’ düşünülen ‘yapı kayıt belgesi’ için 8 Haziran’da başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erecek.

Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye’de tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim olduğunu ve büyükşehirlerdeki yapıların yüzde 70-80’inin imara aykırı olduğunu söylemişti.

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