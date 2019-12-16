‘İmar affı’ öncesi ‘kaçak’ kamu binası sayısı 298 bin

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın soru önergesini yazılı yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ‘imar affı’ ile yapı kayıt belgesi alan kamu kurumu taşınmazı sayısının 298 bin 124 olduğunu açıkladı.

Seçim öncesinde kaçak yapılara tapu verilmesine olanak sağlayan imar affının 300 bine yakın kamu kurumu taşınmazının da yararlandığı, bu taşınmazlar arasında camilerin de bulunduğu ortaya çıktı.

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Birgün’e konuşan Sındır, bu sayının kendisini çok şaşırttığını belirterek şöyle konuştu: “Bakanlığımızın verdiği yanıtta ticari maksatla kullanılmayan yapıları için camiler dahil 298 bin 124 adet yapı kayıt belgesi düzenlendiği belirtilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden edindiğim bilgiye göre, ülkemizde 25 Temmuz itibariyle 84 bin 684 cami var. Kamu binalarının kayıtlarının tutulduğu Milli Emlak Müdürlüğü’nde Hazine’ye kayıtlı bina sayısının 200 bin 354 olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin toplamından daha büyük bir rakamda yapı kayıt belgesi düzenlenmiş.”

Sındır, ruhsatsız okul alanı veya kamusal alan içerisinde çok sayıda ruhsatsız yapı olduğunu söyleyerek, “Bu yapıların tespit edilip raporlandırılmış olması ve yıkım dayanıklılık testleri sonrasında güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme projelerinin derhal hazırlanıp buna yönelik güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmekte” diye konuştu.