İmar affı: Bakan ‘yapı kayıt belgesi’ almak için gerekenleri açıkladı

İmar barışı kapsamında yaklaşık 15 milyon yapının ‘faydalanacağı’ düşünülen ‘yapı kayıt belgesi’ içinbaşvurular 8 Haziran’da başlayıp 31 Ekim’de sona erecek.

Devletle ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘imar barışı’ getiren düzenleme Meclis’ten geçmişti.

Reklam

Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye’de tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim olduğunu ve büyükşehirlerdeki yapıların yüzde 70-80’inin imara aykırı olduğunu söylemişti.

Özhaseki, ‘yapı kayıt belgesi’ uygulamasıyla imara aykırılıkların önüne barış içerisinde geçileceğini dile getirmişti.

Reklam

Müracatlar nasıl yapılacak?

Vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanının esas alınacağını kaydeden Bakan Özhaseki, “Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvuruları vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Cuma gününden itibaren vatandaşların hem başvurularını kabul edecek, hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 8 Haziran Cuma gününden başlayıp, 31 Ekim 2018’e kadar devam edecek” diye konuştu.

Yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanacak?

Özhaseki, yapı kayıt belgesi bedeliyle ilgili olarak da, ”Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak hesaplanarak tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler, deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşümdeki çalışmalarda kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih etmeleri halinde sıfır faizli kredi imkanı da sağlanacak” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sorulara ise şu yanıtları verdi:

İmar barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

İmar barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.

Yapı kayıt belgesi Nedir?

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

İmar barışı sürecinde ödenecek olan yapı kayıt belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzü 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.

Yapı kayıt belgesi kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

İmar barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Hangi yapılar İmar barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar imar barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:

1) E-devlet şifresi. 2) Geçerli bir cep telefonu numarası 3) Geçerli bir e-posta adresi 4) Beyan edilecek yapının adresi 5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri 6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2) 7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı 8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.) 9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2) 10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) 11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi 12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)