İmamoğlu’nun ziyaret talebini AKP reddetmiş; MHP’den hala yanıt yok

İstanbul’da, 23 Haziran’da ‘yenilenen’ seçimde 31 Mart’taki 13 binlik farkı 806 bine çıkaran yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu geçen perşembe mazbatasını alıp göreve başladıktan sonra bir dizi ziyarette bulundu.

Fotoğraf: CHP

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP İstanbul il başkanlıklarını ziyaret eden İmamoğlu, AKP ve MHP’den de randevu istedi. Ancak talebi kabul görmedi.

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Pazartesi akşamı Haber Global’de Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın randevu vermediğini belirterek, “MHP’den ise henüz geri dönüş alamadık” demişti.

İmamoğlu’nun basın ekibi, Diken’in yönelttiği ‘bu durumda değişiklik olup olmadığına dair’ soruya “Hayır” yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’nın adayı İmamoğlu, AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın temsilcileriyle görüşememiş oldu. Kampanya sürecinde iktidar ve ortağı MHP kanadı ‘zillet ittifakı’ ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İmamoğlu’na destek verdikleri için’ HDP ve Saadet Partisi’ni de katarak ‘dörtlü ittifak’ ifadesini kullanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonucunu değerlendirdiği konuşmasında, “İstanbul ehline emanet edilmemiştir” demişti.

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Dün akşam kampanyasının sloganı ‘Her şey güzel olacak’ adında, mitinglerde çalınan şarkıları olan Athena Grubu’nun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz’un ziyaret ettiği İmamoğlu’nu bu sabah da Fener Rum Patriği Bartholomeos ve TÜSİAD heyeti ziyaret etti.