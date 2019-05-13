İmamoğlu’nun ‘suda indirim’ talimatı AKP grubu teklifiyle İBB meclisinde kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSKİ Genel Kurulu gündemi ile toplandı ve hane bazlı tarifede su faturalarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen değişiklik AKP grubu tarafından sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

Fotoğraf: Vikipedi

Nisan ayında Ekrem İmamoğlu su için konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi talimatını vermiş ve konunun takipçisi olacağını söylemişti.

Reklam

İmamoğlu kararın ardından Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “3 Mayıs’ta ‘Çok yakında’ olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile. İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim.”

3 Mayıs'ta "Çok yakında" olacak demiştik; güzel şeyler olmaya başladı bile 😊



İBB Meclisi’nde, en önemli seçim vaatlerimizden, indirim önerilerimizin sıkı takipçisi olan CHP Grubu’na ve bu önerilere destek veren AK Parti Grubu’na teşekkür ederim. #HerŞeyÇokGüzelOlacak https://t.co/OJBhz1qYyT — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 13, 2019

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ise İmamoğlu’nun talimatını kendi seçim vaadi olarak açıklayarak su tüketiminde indirim yapılacağını duyurmuştu.