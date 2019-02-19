İmamoğlu’nun projeleri: 3.5 milyonluk ‘megabüs’ ve çocuklara okul öncesi eğitim

CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı ortak adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un mega projelerinden olan İstanbul Havalimanı için mevcut yatırımın kente entegre edilerek rehabilite edilmesi gerektiğini, ancak Kanal İstanbul projesinin şehre ihanet olacağını ve hiç anılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

AKP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile yarışacak olan İmamoğlu Reuters’a verdiği söyleşide, aday olarak İstanbul’un büyük projelerinden İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı: “Biz üçüncü havalimanını kente nasıl entegre edilir ve rehabilite ediliriz kısmındayız. Kanal İstanbul’un olumlu, olgun ve günün projesi olduğunu düşünmeyenlerdenim. Yani İstanbul’un doğasına, coğrafi yapısına çok da uygun olmadığını düşünenlerdenim.”

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İmamoğlu “Zaten ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diye bir anlayış var, bu ikinci ihanet olur. Dolasıyla derhal İstanbul’un öncelikli sorunlarını konuşup onları çözmemiz gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen yıl yaptığı bir konuşmada İstanbul için, “Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz” demişti.

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İmamoğlu, yaklaşık bir buçuk yıldır kamuoyu araştırması yaptıklarını belirterek sorulara kimsenin “Kanal istanbul’u çok istiyoruz” diye bir cevap vermediğini kaydetti.

İmamoğlu: Bizim için mega proje çocuklara okul öncesi eğitim verebilmek

Çok derin sorunların olduğunu kaydeden İmamoğlu, örneğin İstanbul’da 1.2 milyon 0-4 yaş arası çocuk olduğunu ve bunun sadece yaklaşık yüzde 15’nin okul öncesi eğitimden faydalandığını belirterek, “Bizim için mega proje çocuklara okul öncesi eğitim verebilmek” diye konuştu.

İstanbul’da bu saatten sonra üçüncü havalimanı yatırımını eleştirmenin ayrı bir konu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Şimdi bunu en hızlı şekilde nasıl rehabilite edip nasıl kentle bütünleştirebiliriz, çevresine derin zararlar vermeden yine İstanbul’un kuzeyinde nasıl yeşil bir aks oluşturabiliriz (buna bakıyoruz)” diye konuştu.

İmamoğlu, Kanal İstanbul gibi büyük bir yatırımın kentin batısını bir türbülansa sokacağını belirterek, böyle bir inşaatın, şu anki ekonomik poziyonda konuşulmasının dahi doğru olmadığının altını çizdi.

Kanal İstanbul projesinin sadece kanal ile sınırlı olmadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Yakın civarda 2.5 milyonluk bir kentin kurulmasıyla ilgili de bir proje bütünlüğü var. Şu an aktif nüfusuyla 18 milyona yakın nüfus var, 1.3 milyonun üzerinde konut stoku var. Yani fiziksel olarak nüfus 22 milyonu bulmuş durumda. Kentin sınırının nerede bittiği, tarım alanının nerede başladığının net olmadığı ortadamda Kanal İstanbul’u konuşmanın kent önceliği açısından kente bir ihanet olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Suriyeli göçmenler

İmamoğlu Suriyeli göçmenler konusunda yaptığı değerlendirmedeyse, merkezi hükümetin göçmenler konusunu sadece ulusal ve uluslararası alanda verdiği siyasi mesajların dışında ele alınmadığını belirtti.

İstanbul büyükşehir belediyesinin sosyal anlamda hiçbir atılımda bulunmaması ve yardım etmenin dışında gelecekle ilgili bir projeksiyon ortaya koymamasını ise ‘en büyük bir handikap’ olarak tanımladı.

Türkiye’de çoğunluğu Suriye’deki iç savaştan kaçarak gelen yaklaşık 3.5 milyon, İstanbul’da da 1 milyona yakın göçmen bulunuyor.

“Burada en önemli konu hala insanların kafasında bu bir milyon insanın döneceği tahmini ama bu sadece tahmin” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırmalarda neredeyse yarıya yakınının dönmeyi düşünmediği tahmin ediliyor. Geçen yıllar içinde yeni yuvalar kuruyorlar. Doğum oranı hızlı artıyor bu ailelerde. Çok daha ciddi tehditler var. Genç yaşta evlilikler hatta çocuk yaştaki kişilerin evliliklerini gözlemiyoruz sahada. Bu sosyolojik anlamda depresyon yaratacak, sorun yaratacak bir konu. Ben kısa vadede bu insanların bu coğrafyayı terkedeceğini düşünmeyenlerdenim.”

Anket sonuçları

İmamoğlu İstanbul için kendilerinin anket sonuçlarının nasıl olduğu sorusuna ise gülümseyerek anket sonuçlarının yüzündeki ifade (gülümseme) gibi olduğunu söyledi.

Hedefler

İmamoğlu, İstanbul belediye başkanı adayı olarak hedefleriniyse ulaşım ve trafik sorununu çözmek, kent yoksulluğu ile mücadele etmek, doğru kentsel planlama ile imar ve deprem sorunlarını çözmek, İstanbul’da yaşam kalitesini artırmak ve şehri bir çekim merkezi haline dönüştürmek olarak açıkladı. İmamoğlu özellikle ulaşım ve trafik ile ilgili hedeflerini şöyle özetledi:

*Metroyu 170 km’den 630 km’ye çıkarmak.

*Metroya yürüyerek erişimi yüzde 2’den yüzde 88’e çıkarmak.

*Deniz ulaşımını yüzde 3’den yüzde 10’a çıkarmak.

*3.5 milyon kişinin faydalanacağı ek ulaşım hattı megabüs oluşturmak.

*Mevcut metrobüs hattı kapasitesi iki katına çıkacak.