İmamoğlu’nun ‘mazbata çilesi’ oyun oldu

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul belediye başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbata süreci bir online oyuna konu oldu.
İmamoğlu’nun animasyonunun ana karakter olduğu ‘Mazbata Online’ isimli oyunda hedef İstanbul’daki 39 ilçenin sandıklarına ulaşıp mazbataları almak.
Sandıklara ulaştıkça oy farkı artarken İmamoğlu’nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamaları da duyuluyor.
Oyun başarıyla tamamlandığında arkaplanda İzmir Marşı çalarken ekranda, ”Mazbatama ulaşmamda bana yardım ettiğin için çok teşekkürler” yazıyor.