İmamoğlu’nun köprü ve tünel ücretine indirim talebine bakanlıktan ret

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) yol çalışması nedeniyle oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin indirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı talep reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Ulaştırma Bakanlığı ile görüşen Habertürk’ten Olcay Akdilek, bakanlıktan “İndirim gündemimizde yok” yanıtını aldı.

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FSM Köprüsü’ndeki çalışmanın 17 Ağustos’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Yavuz Sultan Selim ve Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Bu projelerde geçiş ücretleri dolar kuruna göre belirleniyor.

Her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenen ücret habere göre göre bu yıl sabit kalacak.