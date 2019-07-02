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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’nun köprü ücretlerine indirim talebine bakanlıktan ret

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) yol çalışması nedeniyle oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin indirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı talep reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Ulaştırma Bakanlığı ile görüşen Habertürk’ten Olcay Akdilek, bakanlıktan “indirim gündemimizde yok” cevabı aldı.

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FSM Köprüsü’ndeki çalışmanın 17 Ağustos’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Yavuz Sultan Selim ve Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Bu projelerde geçiş ücretleri dolar kuruna göre belirleniyor.

Her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenen ücret, habere göre göre bu yıl sabit kalacak.

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Metrobüs ve vapur seferleri artırılıyor; tünel ve köprü ücretinde indirim yolda

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