İmamoğlu’nun iptal ettiği tesis için ‘bakanlık formülü’: Gerekirse biz yaparız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da büyükşehir belediyesi tarafından yapımı iptal edilen su arıtma tesisini ‘gerekirse’ bakanlık olarak yapacaklarını söyledi.

Tesisin buraya yapılması planlanıyordu. (Fotoğraflar: İBB)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç’te AKP döneminde planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin, ‘gereksiz ve maliyetli’ olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı.

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NTV canlı yayınına katılan Kurum, tüm dünyanın iklim değişikliğine karşı ileri biyolojik arıtma tesislerine geçtiğini ifade etti. Bakan, Türkiye’de atık su tesisleri sayesinde suyun yeniden kullanım oranının yüzde 1.2 olduğunu dile getirdi.

“İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız” diyen Kurum, İmamoğlu’nun açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak değerlendirirken tesise ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

‘Yapmama üzerinden prim yapıyor’

İmamoğlu, iptal edilen tesis için ‘temel atmama’ töreni düzenlemişti.

Çevre bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İBB başkanı yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara’ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.”

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‘Gerekirse resen yapılır’

Kurum, belediyenin sorumlulukları bulunduğunu, tesisin iptal edilmesine izin verilmeyeceğini belirterek “Haliç’in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Bakan, ‘atılması gereken adımların kararlılıkla atılacağını, gerekirse bakanlık olarak resen devreye girerek bu işin yapılacağını’ vurguladı.