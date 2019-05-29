İmamoğlu’nun Hırka-i Şerif ziyareti: Veysel Karani’nin torunlarından destek aldı

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Hırka-i Şerif’i (peygamberin hırkası) ziyaret ederken Veysel Karani’nin torunlarıyla bir araya geldi.

İmamoğlu’nun Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’ne ziyaretinde kendisine Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşaktan torun Barış Samir de eşlik etti.

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Ziyaretin ardından İmamoğlu ve Samir ailesi, başka bir odada baş başa sohbet etti.

Gülden Samir, İmamoğlu’na hitaben ‘‘Veysel Karani hayal etmiş görememiş ama biz, umuyoruz ki hayal ettiğimiz şeyi göreceğiz” diye konuştu. İmamoğlu bu sözlere “İnşallah güzel bir İstanbul rüyası gerçek olur. Mücadelemiz o yönde” diye yanıt verince Gülden Samir, ”Hayal değil, gerçek olacak” karşılığını verdi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: ”İstanbul, maneviyatı yüksek bir şehir. Burada görev yaparken, insanın vücudunun her yerinin titremesi lazım. Bütün değerleri taşıması, ruhunda hissetmesi lazım. Gerçekten, o rüyayı gerçekleştirmek, bizim için çok kıymetli bir vazife olur inşallah.”

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İmamoğlu, kendisine hediye edilen destimali (Hırka-i Şerif’i öperken kullanılan mendil) öpüp alnına koyarak teslim aldı. İmamoğlu, ziyaretin ardından camide şükür namazını kıldı.

İslam’ın ilk ermiş kişisi sayılan Veysel Karani, Hz. Muhammed’i görebilmek için annesini sırtına alıp çölü geçmesi ile biliniyor. Hz. Muhammed hırkasının ölümünden sonra Veysel Karani’ye emanet edilmesini istemiş, vasiyet Hz. Ömer tarafından yerine getirilmişti.