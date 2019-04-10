İmamoğlu’nun gündemi Büyükçekmece: ’11 kişi aynı evde’ deyip Uysal’ı suçladı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

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“Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün uzun yıllardır beraber olduğumuz bir arkadaşımız. Büyükçekmece süreci takip ettiğim bir süreç. Büyükçekmece göç alan ve nüfusu artan bir ilçemiz. Büyükçekmece göç alan ilçelerden bir tanesi. İstanbul’un ilk yedi-sekiz ilçesinden. Nüfusu artan ilçelerden. Bu Beylikdüzü’nde daha fazla.

Öyle açıklamalar duyuyorum ki şaşkınlıkla dinliyorum. Siyasilerden, belediye başkanlarından… İnsan verileri kullanmak ve anlatmak konusunda bu kadar mı acemi, bu kadar mı kötü niyetli olur diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi.

Sayıları aktardı

Büyükçekmece’deki seçmen verilerinden bahsetmemiz gerek. Büyükçekmece’de birden 20 küsur bin seçmen hareketi birden olmuş gibi zihinlere nakşetmeye çalışıyorlar. Altı ayda 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış. Ne yazık ki aldatma ve yalan üzerine kurulan bu sistemin arızaları var.

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Seçim tarihi 7 Haziran 2015. Seçmen sayısı 158 bin 611. 1 Kasım 2015, seçmen sayısı 161 bin 699. Arada altı ay var. Altı ayda seçmen sayısı 3 binin biraz üzerinde seçmen sayısı artmış. Kullanılan oy 7 Haziran’da 135 bin 426. 1 Kasım’da 141 bin 811. Geçerli oy 7 Haziran’da 126 bin 069. 1 Kasım’da 139 bin 286.

Hemen bu yıla gelelim. 24 Haziran 2018’de Büyükçekmece’nin seçmen sayısı 172 bin 351. Kullanılan oy 151 bin 331. Geçerli oy 149 bin 138. Deniyor ya ’20 bin hareket, 25 bin hareket…‘ Eğer doğru konuşuyor olsalar geçerli oyun 175 binlerde olması gerekiyor. Yerel seçimlerde katılım düşüyor, geçerli oy 31 Mart’ta 144 bin 733.

‘Taşınmış oy diye bir şey yok’

Taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yoktur, ‘Listelerimizden eminiz’ diye YSK başkanının açıklaması var şubat ayında. Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliğinde nüfus oranına göre 30’uncu sırada. Aynı nüfuslara sahip Sancaktepe’de Çekmeköy’de daha yoğun nüfus hareketliliği var. AKP’nin kazandığı iki ilçe.

Verileri kıyasladıktan sonra İstanbul millletvekili Özgür Karabat’ın ifadelerini paylaşmak istiyorum. Mevlüt Uysal, Büyükçekmece adayı. Sözüne güvendiğini söyleyen cumhurbaşkanının check etmesini rica ediyorum. Karabat’ın tespitlerini anlatacağım. 4 Ocak 2019’da seçmen kayıtları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor. 18 Ocak 2019’da kesinleşiyor. Büyükçekmece’ye seçmen kaydırmada iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Karabat. Başakşehir ve Fatih nüfus kayması var Büyükçekmece’ye. Mevlüt Uysal öneki Başakşehir başkanı. Masum olduğunu düşünelim.

Dört isim saydı

Bu süreçte özellikle Büyükçekmece’ye bağlı Kamilova Gümüş 1 Sokak no 12’de, tam 11 kişi aynı adrese kayıt yapılıyor. Bu 11 kişi arasındaki dikkat çekici dört kişiyi sayın Karabat bana aktarıyor. Sayın Nuretten Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin; bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Uysal’ın vakıf başkanlığı yaptığı vakıfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş… Yine Uysal’ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar, 11’i de aynı eve taşınmış. Halbuki ben Kamilova’yı bilirim, çok boş ev var. Bana söyleselerdi onlara ev bulurdum.

Yine AA eleştirisi

AA, saat 18.00 küsürlerden saat 23.00’lere kadar veri girdi. Ne zaman biz çıktık saat 22.00 gibi -üç kanaldan takip ediyoruz; YSK, parti sistemi, sadece büyükşehir belediye başkanlığı verilerini takip ettiğimiz kimsenin bilmediği sistem- tüm ıslak imzalı veriler elimizdeydi. Sultangazi hariç. İki gün sonra tamamlandı. AA bizi de aramadı. Anadolu Ajansı 100 yılın medya skandalına imza atmıştır.

‘Ampüle basın’ diye yanlış yönlendirdiler. AKP’nin geçersiz oyları daha fazla çıktı.

24 bin 57’lik ilk farktan sonra itirazları sonucu maddi hataların olduğu tutanaklar düzeltildi. 20 bin 388’e düştü. Sonra bazı ilçelerin tamamı, bazı ilçelerde de geçersiz oylar sayıldı. Fark 14 bin 87’de. O gece bir darbe yapılacaktı. O afişlerin asılması bile darbe hazırlığıydı. Biz bir darbe girişimini devirdik. Burdan suç duyurusunda bulunuyorum.

‘Ben olsam gereğini yaparım’

Sabahın köründe afişler asılmaya başlandı. Demokrasi adına bir katletme operasyonu. Binali Yıldırım’ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmak… Maddi manevi ahirete dair haklarımı ararım. Neymiş, özür dileyecekmişim! Suç duyurusunda bulunacağım. Milletvekilleriyle de konuşuyorum. Halka mı hizmet ediyorsun üç-beş kişiye mi? Sayın cumhurbaşkanı bile bence tecrübesine dayanarak süreçte bir hata olduğunu görmüş hissetmiş. Ben yerinde olsam bu arkadaşlarla ilgili gerekeni yaparım partide. İstanbul Gönüllüleri’ne, 10 binlerce kişiye diyorum ki hepiniz demokrasi kahramanısınız. Darbeyi bertaraf ettiniz.

(FETÖ iddiaları) İçişleri Bakanı nerede, emniyet, istihbarat nerede? Kaybettikten sonra bir çare arayışıysa, insanları meşgul etme. Kafaları karıştırmak, suları bulandırmak isteyenler var. Bu ülkenin bu unsurlarını koruyacak açıklamalar yapıldı.

(Erdoğan’ın “Havaya girmeyin” açıklaması) Havaya girmeyi hiç bilmem, ayaklarım hep yere basmıştır. Ama 16 milyonun insanın oyuyla göreve geldiğimi biliyorum.

(Turgay Güler’le çıktığı TV programı) Herhalde pişman oldu beni davet ettiğine…”