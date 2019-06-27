İmamoğlu’nun en yüksek oy aldığı 50 mahalle listelendi: Oranlar yüzde 90’a vardı

Araştırmacı Nezih Onur Kuru, 23 Haziran İstanbul belediye başkanlığı seçiminde ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun en yüksek oy oranına ulaştığı 50 mahalleyi listeledi.

Fotoğraf: CHP

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun ilan ettiği geçici sonuçlara göre CHP’li İmamoğlu 806 bin 415 oy farkıyla AKP’li Binali Yıldırım’ın önünde seçimi kazandı.

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8 milyon 925 bin 63 seçmenin sandık başına giderek oyunu kullandığı seçimde katılım oranı yüzde 84.4 oldu.

İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54.21’ini, Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44.99’unu aldı.

Kuru’nun araştırmasına göre, ağırlıklı olarak Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinden mahallelerin bulunduğu listede ilk beş sırada yüzde 90.9’la Şişli-Teşvikiye, yüzde 90.3’le Kadıköy-Fenerbahçe, yüzde 89.9’la Kadıköy-Caddebostan, yüzde 89.8’le Kadıköy-Caferağa ve yüzde 89.6’yla Beşiktaş-Nisbetiye yer alıyor.

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Erdoğan ‘Türkiye umurlarında değil’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İmamoğlu’na yüksek oy oranıyla dikkat çeken Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki seçmenlere yönelik geçmişte eleştirilerde bulunmuştu. Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarının ‘ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını’ öne süren Erdoğan, “Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir” diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ‘İnsani Gelişme Endeksi’nin bu yılki ilçe bazlı raporuna göre ilk 5’te sırasıyla Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli ve Nilüfer bulunuyor.