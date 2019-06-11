İmamoğlu’nun beş yıllık başkanlık dönemine seçime 12 gün kala inceleme

İçişleri Bakanlığı’nın ‘millet ittifakı‘nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanlığı dönemini incelemek üzere müfettiş görevlendirdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: CHP

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, müfettiş incelemesini CHP’li yeni Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sözlerini aktardı.

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İmamoğlu’nun beş yıllık başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olan Çalık şunları söyledi:

“Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık yüzde 80’lik bölümü incelemeye tabi tutuluyor. Bunlar arasında iç yazışmalar, imar uygulamaları, insan kaynakları iş ve işlemleri kısaca Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı döneminde yapılan her konu araştırılıyor. Yargıya intikal ettirilip belediyemiz lehine sonuçlanan konuların dosyaları da yeniden didik didik ediliyor. Çalışmalar hemen bitecek gibi değil.”