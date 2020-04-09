İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden şahıs tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.G. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Tehdit mailinde “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” ifadeleri yer almıştı. Ekipler, 27 Mart’ta zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Zanlı T.G. 8 Nisan’da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Ankara’daki işlemleri tamamlanan T.G., bugün erken saatlerde Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen T.G. adliyeye sevk edildi.

T.G. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.