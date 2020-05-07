İmamoğlu’nu ‘kanını akıtıp içirmek’le tehdit eden şahıs için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu elektronik postalarla ölümle tehdit eden Tuna Görgünoğlu’nun tahliyesine karar verildi. Duruşma, dosyanın karar için incelemeye alınmasına hükmedilerek ertelendi.

Tutuklu sanık İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Silivri 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. İmamoğlu duruşmaya gitmezken avukatı Sercan Polat hazır bulundu.

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‘FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm için yazdım’

Söz konusu mail adresini 15 yıldır, Twitter hesabını da bir yıldır kullandığını belirten sanık, “İddianamedeki sözleri bizzat ben kendim yazdım. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum” diye konuştu.

Sözlerin meşru müdafaa kapsamında kaldığını söyleyen Görgünoğlu beraatini istedi. “Ceza verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul ederim” dedi.

‘Başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı araştırılmalı’

Polat ise sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi: “Soruşturma aşamasında başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı hususu araştırılmamıştır. Bu araştırma yapılırsa suç niteliğinin değişme ihtimali vardır. Herhangi bir pişmanlık duymamakta, eyleminden gurur duymaktadır. Bu nedenle üst hadden cezalandırılmasını gerektirmektedir.”

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Mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, sabit ikametgah sahibi olması, kaçma şüphesinin olmamasını dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

9 Nisan’da tutuklanmıştı

İmamoğlu’na “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın, yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” ifadelerinin bulunduğu mail gönderen Görgünoğlu hakkında İstanbul başsavcılığı iddianame hazırlamıştı.

9 Nisan’da tutuklanan Görgünoğlu hakkında, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret ve imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit’ suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, zanlının 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.