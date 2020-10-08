İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden kişiye bir yıl 10 ay hapis ve 11 bin 640 lira ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa hapis ve para cezası verildi.

İmamoğlu’na gönderdiği e-postada “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın, yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” ifadelerine yer veren Tuna Görgünoğlu, 9 Nisan’da tutuklanmıştı. Sanığa mütalaada 11 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Sözcü’den Damla Güler’in haberine göre İstanbul 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya yalnızca avukatlar katıldı.

‘Pişman değil’

İmamoğlu’nun avukatı Sercan Polat, sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek şunları söyledi: “Sanık herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemiştir. Ve bununla gurur duymaktadır. Sanık tehdit eyleminin en korkunç haliyle tehditlerini dile getirmişti. Kamu güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz. Ayrıca sanık zincirleme bir şekilde tehditlerini ve hakaretlerini sürdürmüştür. Bunların dikkate alınarak cezalandırılmasını istiyoruz.”

İndirim yok

Mahkeme, Görgünoğlu’na ‘tehdit’ suçundan bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca, ‘hakaret’ten de 11 bin 640 lira para cezası kesildi.

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Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile pişman olduğuna dair bir beyanının bulunmadığını belirten mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı.