İmamoğlu’ndan YSK’ya: Hodri meydan, bütün ilçeleri, meclisi de iptal edin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararı için “Hadi hodri meydan. Bütün ilçeleri de iptal edin. Meclisi de iptal edin” dedi.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu

İmamoğlu Fox TV’de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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CHP’li belediye başkanı şöyle konuştu: “Bu mübarek Ramazan ayında yedi YSK üyesini Allah’a havale ediyorum. Sandık kurulunda neymiş kamu görevlileri yerine banka memurlarını görevlendirmişler. 24 Haziran’da görev alan banka memuru insanlar beni bulsunlar ben onlarla buluşacağım. Üzülüyorum ya! O vatandaşı siz davet etmişsiniz. 212 sandıkta sandık kurulu üyeleriyle ilgili karar veriyorsunuz. Tam kanunsuzluk kararı da veremiyorsunuz, niye? İlçeler de gider. Hadi hodri meydan. Bütün ilçeleri de iptal edin. Meclis’i de iptal edin.”

‘Bütün bu emekleri çalan, hırsızlığı yapan YSK’dır’

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“12 sandıkta 70 bin civarında oy var. 55 bin civarında oy kullanıldığını düşünün. Onları yolsuz diye suçluyorlar. Bankalar yazı yazdı bizden her seçimde memur istiyorsunuz diye. Ben bu yola çıkarken eşimden çocuklarımdan annemden babamdan helalik aldım çıktım. Öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Bana oy versin vermesin. Bütün bu emekleri çalan, hırsızlığı yapan YSK’dır.”

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‘Kimse kafasını kuma sokmayacak’

“Alınan kararın dayanağı; İstanbul’da 31 bin 186 sandık var. Alınan kararda 212 sandıktaki sandık kurulları üzerinde veriliyor. Binali Yıldırım bu sandıklardan yüzde 50.5 oy almış ben 47 oy almışım bunun neresi yolsuzluk. Kimse kafasını kuma sokmayacak.”

‘Boykot hiç aklımızdan geçmedi’

“Şu anda bu toplum demokrasiyle sandık mücadelesiyle normalleşmeli. Ben onun mücadelesini yapıyorum. Bizden kargaşa bekleyenler var. Vatandaşım sakin olacak. Milyonlarca İstanbullu lütfen mağduriyetini anlatın. Biz mücadeleyi sandıkta vereceğiz. Boykot hiç aklımızdan geçmedi.”

‘Haddini bilecek olan siyasilerdir’

“Ben mücadele veriyorum. Hakkımızda o hain kararı alanların çocukları, torunları için mücadele veriyorum. Konuşacağız. Korkmayın. Biz özgürlüğüne düşkün bir milletiz. İş insanı konuşacaklar. Bakın ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Haddini bilecek olan siyasilerdir. Görevini yapamıyorsa haddini bilecek olan siyasilerdir. Siz kibir, insanlara hükmetme bağırma çağırma! Haddini bilecekler.” (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK kararını eleştiren TÜSİAD’a “Haddinizi bileceksiziniz” demişti.)

“Tebrik ediyorum sanatçıları. O sanatçıların hiçbirinin benden çıkarı yok. Sokaklarda seçilmiş belediye başkanı olarak gezeceğim. Coşkuyla karşılanacağım.”