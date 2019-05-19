İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın pusula iddiasına: Üç defa dinledim, ne söylediğini anlamadım

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AKP’li Binali Yıldırım’ın, ‘sandık başkanlarının, seçmenlerin görünüşüne göre İstanbul büyükşehir belediyesi pusulası vermediği’ iddiasına, ”Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Üzüldüm yani. Nokta!’‘, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ”Veri inceleme FETÖ taktiğidir” sözlerine ise, ‘‘Ben Samanyolu TV’ye çıkıp bağış toplamadım, açılış yapmadım. Hafızalarını tazelesinler. Buna da Nokta!” diye karşılık verdi.

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu Samsun’da vatandaşlarla buluştuktan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İmamoğlu’na, rakibi Yıldırım’ın sandık kurulu başkanlarının seçmenin görünüşüne göre bazı vatandaşlara İBB pusulası vermedi iddiası soruldu. İmamoğlu, bu soruya, ‘‘Bir defa dinledim, anlamadım. Bir defa daha dinledim… Samimiyetle söylüyorum bir daha dinledim. Pozitif bilimle uğraşan, mühendislik yapan birinin ben ne söylediğini anlamadım. Bir de hani daha önce soyadına göre seçmen görüşünü ortaya koyan. Şimdi daha da şaşırıyorum. Yüzünden, duruşundan, yürüyüşünden AK Partiliymiş bu teze göre. Üzüldüm yani… Nokta!’‘ dedi.

AKP’li Yıldırım dün katıldığı bir iftarda şöyle demişti: “Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti’nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusularını vermiyor. Bunu nereden biliyoruz, o gün gelen şikayetlerden.”

İmamoğlu’na ikinci olarak Erdoğan’ın, ”Veri inceleme FETÖ taktiğidir” sözleriyle ilgili görüşleri soruldu.

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İmamoğlu şöyle dedi: ”Hem üzülüyorum hem de gülüyorum. İstanbullu ilk defa milli bayramda otobüse bedava biniyor. İlk mecliste karar çıkarma yetkisi yok. Mevcut gündemle yapılır ilk meclis. Tabii zaman geçmiş, unutmuş olabilir, hatırlatayım kendilerine. Zaten aktif hale getiren talimatları yazan benim. Otobüs fiyatını düşürerek tam da gençlere bugün bu armağanı verdik. Suyu ucuzlatmak… İnsanların bütçesine katkı sunmanın keyfini yaşıyorum. Ben, Samanyolu TV’ye çıkıp bağış toplamadım, açılış yapmadım. Hafızalarını tazelesinler. Buna da Nokta!”