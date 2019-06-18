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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın ‘gizli görüşme’ iddiasına yanıt: Sorularla ilgisi yok

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun programdan önce tartışmanın moderatörü İsmail Küçükkaya ile ‘gizli görüşme’ yaptığını öne sürdü. İmamoğlu, görüşmenin sorularla ilgisi olmadığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

16 Haziran günü yapılan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınından önce CHP adayının moderatör Küçükkaya ile görüşmesini ‘gayri ahlaki’ diye niteleyen Yıldırım, “Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyundan gizlediniz, bu görüşme ne kadar sürdü? Rakibimden bunun cevabını bekliyorum” diye konuştu.

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Küçükkaya: Yıldırım’la da görüştük

Programın moderatörü Küçükkaya ise ‘gizli saklı bir durum olmadığını’ söyleyerek program öncesi Yıldırım’la da görüştüğünü ve konuştuklarını aynen İmamoğlu’na da aktardığını belirtti.

İmamoğlu: Soruları konuşmadık

İmamoğlu da Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, program öncesi Küçükkaya ile görüştüklerini doğruladı ancak sorulacak sorularla ilgili bir şey konuşulmadığını ifade etti.

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CHP’li aday, “Sadece 31 Mart seçimlerinin neden iptal edildiğinin konuşulması gerektiği talebimi ilettim” dedi. 

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