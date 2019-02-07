İmamoğlu’ndan Yıldırım’a ‘koltuk meraklısı’ göndermesi

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’ndan AKP’li rakibi TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a ‘koltuk meraklısı’ göndermesi geldi.

Yıldırım’ın Anayasa’daki ‘TBMM başkanı siyasi faaliyette bulunamaz’ hükmüne rağmen görevinden istifa etmeden İstanbul’dan aday olması muhalefeti kızdırmıştı. Yıldırım’ın tepkilerin ardından “Adaylığım resmen açıklanınca istifa edeceğim” demesine rağmen seçim kampanya faaliyetlerini sürdürmesi halen eleştiri konusu.

Reklam

İmamoğlu, Çekmeköy’de mobilyacı esnafını ziyaret ederken ‘koltuğu bırakmama‘ meselesini tekrar gündeme getirdi. İmamoğlu esnafa “Koltuk meraklısı olanlara koltuk var diyorsunuz. Koltuk meraklısı olanlara koltuk yollayalım. Benim ihtiyacım yok ama meraklıları size yollayacağım” diye espri yaptı.