İmamoğlu’ndan Yıldırım’a: Akıl yürütmeyi hukuk sanıyor

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye seçimini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın “Seçim mundar olmuştur” sözünü ‘hukuka ve seçime saygısızlık’ diye niteledi.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’taki seçimlerin ardından AKP tutanaklarda kaydırma yapıldığını belirtmiş, tüm ilçelerde geçersiz oyları, bazı ilçelerde de tüm oyları yeniden saydırmıştı.

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Son olarak, sayımların devam ettiği son ilçe Maltepe’de oyların büyük bölümü sayıldığında, ilçe seçim kurulu sayımı yapan ek kurulları iptal etmiş, saydıkları oyların da yeniden sayılmasına karar vermişti. CHP, bu karara karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gitmişti.

YSK ise Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararı kaldırmıştı. Bu aşamada İmamoğlu’nun yaklaşık 14 bin oy ile önde olduğu bildirilmişti.

İmamoğlu, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın bugün (15 Nisan) düzenlediği basın toplantısında anlattıklarından ‘hiçbir şey anlamadığını‘ söyledi.

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Yıldırım’ın kendisini ‘acelecilik yapmakla‘ suçlamasına değinen İmamoğlu şunları söyledi: ”Acelecilik yaptı diyor benim için ama rakibimiz tam bir yıldırım hızıyla 3 bin 870 oyla seçimi ben kazandım dedi. Görmemişlik yaptı diye beni suçluyor Allah aşkına seçimden yarım gün sonra tüm İstanbul’a gönül belediyeciliği kazandı diye afiş asan ben olsaydım görmemiş olurdum. Görmemişlik neymiş milletimize buradan sormak istiyorum onlar daha iyi anlarlar. Sayın cumhurbaşkanı tek başına afiş assaydı bunu ifade edebilirdi de sayın Yıldırım niye fotoğrafının konmasına izin verdi onu anlamış değilim.”

‘YSK ‘usulsüzlük yok’ dedi, konu kapandı’

İmamoğlu, AKP’nin gündeme getirdiği ‘usulsüzlük‘ iddialarına da cevap verdi. YSK’nın bütün oyların sayılması talebini reddederek ‘böyle bir usulsüzlük yok’ dediğini ifade etti: ‘‘Konu kapanmıştır. YSK sayılmış oylar geçerlidir demesine rağmen, biliyorsunuz geçersiz oylar tekrar sayılmıştır. Ama yetinmediler tekrar bir gerekçe ürettiler, 57 sondaj sandığı. Hatta yine yetinmediler bazı ilçelerde oyların tamamı tekrar sayıldı.”

‘Hani hukuka saygı gerekirdi?

Yıldırım’ın seçimi ‘mundar‘ ilan etmesinin hukuka saygısızlık olduğunu söyleyen İmamoğlu, ‘‘Hani hukuka saygı gerekirdi, bana söylüyor? Hani devlet adamlığı bunu yapmayı gerektirirdi? Ya iki saatlik konuşma içerisinde ben bu kadar tezat görmedim” ifadelerini kullandı.

‘Ampül logosuna basıldığı için geçersizlerde daha çok AKP çıktı’

Yıldırım, geçersiz oyların yeniden sayımında AKP’nin oylarının yükseldiğini söylemiş ve ‘‘Oylar neden benim lehime artıyor? Bu da gösteriyor ki oylarımız hiç edilmiştir” diye konuşmuştu.

İmamoğlu, Yıldırım için ‘‘Binali bey kendi akıl yürütmesini kanıt zannediyor” dedi ve oyların neden AKP lehine arttığı sorusuna şu cevabı verdi: ‘‘Habire ‘Ampüle bas mühürü‘ ilanı var. Sıklıkla geçersiz sayılan oylarda oylar mühüre basılmış. Bu sayı bizde biraz az, onlarda fazla. Özellikle seçimi bu konuda zan altında bırakması, ‘belgem kanıtım yok ama aklım böyle söylüyor seçimde şaibe var‘ demesi, büyük bir kibirdir. Hazımsızlık ifadesidir.’‘

‘Amaç krizin üstünü örtmek’

İmamoğlu, tekrar sayımlardaki amacın ‘ekonomik krizi unutturmak‘ olduğunu söyledi.

“Ekonomik kriz politik krizle bütünleşiyor. Hükümet, kriz çıkararak krizi unutturmak peşinde” diye konuşan İmamoğlu, Türkiye’ye sermaye akışının durduğunu, hatta tersine bir sermaye akışının başladığını kaydetti.

İmamoğlu, son iki ayda dövizde yüzde 10’luk bir artışın olduğunu ve bunun zamlara sebep olduğunu, hükümetin de çabasının bu sorunların üstünü örtmeye yönelik olduğunu söyledi.

‘Yeniden seçime kesinlikle ihtimal vermiyorum’

Seçimlerin yeniden yapılması ihtimaline ‘hiçbir şekilde yer vermediğinin‘ altını çizen İmamoğlu, hükümete de çağrıda bulundu: “Ülkenin sorunlarına odaklanın, ulusal ve uluslararası sorunlara odaklanın. 2023’e kadar millet size yetki verdi. İstanbul seçimlerini kazanan elimi sıkın hep beraber bu ülkeye hizmet edelim.“