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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan yatırımcılara: İstanbul verdiğinizin karşılığını alacağınız bir kent

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Britanya’nın başkenti Londra’da yatırımcılara seslendi: “İstanbul, yatırım yapmaya, fırsatları besleyen, potansiyeli yüksek ve hem ekonomik olarak verdiğinizin karşılığını alacağınız hem de dünya ölçeğinde değişimin başlayacağı en öncü kentlerden bir tanesidir.”

Fotoğraf: İBB

22 farklı finans kuruluşunun temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltılı çalışma toplantısında, ‘Değişen Küresel Görünümde İstanbul ve Türkiye’nin Geleceği’ başlıklı bir konuşma yapan İmamoğlu şunları söyledi: “16 milyon İstanbul halkının adına şu an burada konuşuyorum. Bu yeni bir başlangıç ve yol yürüyüşüne, her birinizi en güçlü kaynaklarınızla, kararlılığınızla, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye’mizin, yine dünyanın en güzel coğrafyasına ve tarihi geçmişi kuvvetli, dünya mirasının bize emanet ettiği güzel İstanbul’umuza eşlik etmenizi çok istiyorum. Biraz geride kalanın üzüleceğini düşünüyorum önümüzdeki yakın yıllarda.”

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Belediyenin yaklaşık 10 milyar avroluk (63.4 milyar lira) konsolide bütçesi olduğuna dikkat çekerek yatırımcının verdiğinin karşılığını alacağı bir kent olduğunun altını çizdi.

Reuters: İmamoğlu Londra’da metro için finansman arayışında

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