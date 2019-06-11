İmamoğlu’ndan ‘VIP krizi’ açıklaması: Vali Bey’e rütbe taktırmayın, dedim

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, NTV’de katıldığı programda, Ordu/Giresun havaalanında yaşanan ‘VIP krizi’nde söylediği iddia edilen sözlere açıklık getirerek, “Vali Bey’e rütbe taktırmayın” dediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, NTV canlı yayınında. Fotoğraf: NTV

İmamoğlu, Ordu’da yaşanan gerginlikle ilgili olarak, şunları söyledi: “Yanımızdakilerle ve ailemle VIP otoparkından geçtik, X-ray cihazlarından geçtik, daha sonra annemi gördüm, yüzü bembeyazdı. İleride bir kargaşa gördüm, ne olduğunu sordum. VIP kapısından giremeyeceğimizi söylediler. Ordu milletvekilimize döndüm, ‘Kurban olayım şurdan vatandaş gibi gidelim’ dedim. ‘Vali Bey’e rütbe taktırmayın, bu bir tuzaktır’ dedim. Daha sonra VIP kapısı önündeki polislere gidip, ‘Bir kusurumuz olduysa affedin, Allaha emanet olun’ dedim.”

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İmamoğlu, program sırasında Okan Müderrisoğlu’nun olayla ilgili ısrarlı soruları üzerine “Vali Bey (Ordu Valisi) bize tuzak kurmuştur” ve “Vali Bey basitlik yapmıştır” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca, “Vali Bey’e bu talimatı kim vermiştir, onu da bilmiyorum” dedi.

‘Terör örgütleri benim için yok hükmündedir’

İmamoğlu, çeşitli yasadışı örgütler tarafından seçim ve kendisiyle ilgili söylendiği iddia edilen sözlere ise şu karşılığı verdi: “Terör örgütleri benim için yok hükmündedir. Benim dikkate almadığım söylemler, benimle ilişkilendirilemez. Bu örgütlerin ismini ağzına alanlar, terör örgütlerinin propagandasını yapıyor.”

Ekrem İmamoğlu: Ordu'da bize tuzak kuruldu pic.twitter.com/SrOvybMAgn Reklam June 11, 2019