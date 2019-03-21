İmamoğlu’ndan Turgay Güler göndermesi: Gafil avlandı; davet gelsin yine giderim

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ülke TV yorumcusu Turgay Güler’in kendisini ‘gafil avlamak’ istediğini ancak ‘Güler’in avlandığını’ söyledi.

Aynı zamanda Güneş gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Güler, önceki akşam İmamoğlu’nu programa konuk almıştı. Güler’in sıklıkla sözünü kestiği CHP’li adaya ısrarla HDP’yle ilgili sorular sorması İmamoğlu’nun tepkisini çekmiş, ikili canlı yayında tartışmıştı.

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İmamoğlu dün İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde düzenlediği mitingde Turgay Güler’i de konuşmasına konu etti.

İmamoğlu şunları söyledi: “Bana tezahürat yapınca sesim düzeliyor. Şimdi diyecekler ki, ‘Kendine tezahürat yaptırıyor’ falan. Bu basın bazen karıştırıyor. Dün (önceki) akşamki karıştırmadı… Sohbet ettik. Ben size ne dedim? Kötü söz sahibine aittir. Sabrın sonu selamettir. O zannetti ki; ‘Ben onu gafil avlayacağım…’ Ama benim kalbim temiz kardeşim. Kendimden şüphem yok ki… Cevap veremeyeceğim bir şey yok ki… ‘Gafil avlayacağım’ diyen kişi, avlandı. Bir daha davet etsin, bir daha giderim. Benim işim belediye başkanlığı, bir kişiyi bile dışarıda bırakmamak. Ben, herkesle konuşurum ve anlaşmaya çalışırım.”