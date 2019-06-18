İmamoğlu’ndan TRT’ye ‘deplasman golü’: Burası benim ha! Burası 82 milyon insanın…

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, ilk kez çağırıldığı TRT’de TRT yönetiminin yayın politikasını eleştirmekten geri durmadı.

İmamoğlu’nun sözleri şöyle:

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“Sizin ekranlarınız bizim Karadeniz gezimizi saniyelerle gösterdi ya da göstermedi. Saniyelerle… Çıkarın bakalım… Adil olduğunuza inanıyor musunuz TRT’de? Mesela sayın (Binali) Yıldırım’ın 31 Mart öncesi dahil TRT ekranlarında kaç defa konuştuğunu hatırlıyor musunuz? Ben sayısını bile unuttum.

İlk defa beni çağırdınız. Nasıl adalet bu?

Ben İstanbul’un en iddialı adayıydım ve seçimi kazandım. En iddialı adayıydım. Beni niye davet etmediniz?

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Bu arada bir şey söyleyeyim: Burası benim ha! Burası 82 milyon insanın. Sizin görevinizi ben anlamam, bilmem. Buradaki emekçi dostlarımın hepsine hakkımı helal ediyorum. Ama buranın idari anlayışını ben anlamam. Ama burası benim. 82 milyonun. 82 milyondan biriyim bana… Sakın bana adil olduğunuzu…

Beni niye çıkarmadınız? Talimat mı öyleydi?..

Hiç eleştirmedim, umursamadım bile. Vicdanınıza havale ediyorum.”

İlgili bölümü aşağıdaki videonun 43 ile 48’inci dakikalarında izleyebilirsiniz.