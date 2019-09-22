İmamoğlu’ndan ‘torpil’ açıklaması: Gerekli değerlendirme yapılacak

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede işe alınacaklarla ilgili CHP içindeki bir yazışma hakkında ‘gereğinin yapılacağını’ söyledi.

İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından CHP ilçe başkanlıklarında iş başvurularının yapıldığı, bunların sayısının da 30 bini geçtiği iddia edilmişti. CHP İstanbul İl Sekreteri Dr. Hale Özcömert Coşkun imzasıyla 39 ilçe başkanlığına gönderilen ‘İş başvuruları’ başlıklı 16 Eylül 2019 tarihli genelgede, şu ifadeler yer alıyor: “İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önce de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV’lerin dosyalarını, 17 Eylül 2019 Salı günü saat 19.00’a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

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‘Yanlış bir yazışma, umarım hızlıca düzeltilecek’

İmamoğlu, “Son günlerde medyada yer alan, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki iç yazışma ve torpil iddiaları ile ilgili görüşleriniz nedir” sorusuna, “İlk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil” diye yanıt verdi.

İl başkanlığının ‘yanlış yapan kişiyle ilgili gerekli değerlendirmeyi yapacağını’ kaydeden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için tabii ki referans yazabilir, tabii ki herkes referans yazabilir, CHP’de görev alan insanları da yazabilirler, bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir. Çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur, bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler. Yazan arkadaşımızın bir hatası. İnşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorum.”

’13 kişi için 6 bin başvuru yapıldı’

İmamoğlu, Medya AŞ’nin sosyal medya üzerinden vermiş olduğu iş ilanı ile ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu: “6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz. Bu tabii İstanbul’da değil, tüm Türkiye’deki işsizliğin son geldiği noktayı bize tarif ediyor. Yani 13 kişi için 6 bine yakın başvuru çok büyük bir sayı. Arkadaşlarım, burada çok sıkı bir denetim ve analizle gerçekten işe uygun insanları tercih etmeye çalışacak. Tümüyle hassas davranacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama tabi bir yönüyle de 13 eleman için 6 bine yakın başvuru üzücü aslında.”