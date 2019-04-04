İmamoğlu’ndan ‘topal ördek’ benzetmesine: Yanlış tabir, ‘topal’lık eksiklik değil

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçimleri yorumlarken “Bunlar topal ördek” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı.

İmamoğlu, çocuklarla çektirdiği fotoğrafları Twitter’da paylaşarak “Dünyanın en güzel mazbatalarını aldım, herkesin haberi olsun” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı, İBB meclisinde daha fazla üyelerinin bulunduğunu belirtirken “Çoğunluğu bizde. Şu anda hâlâ her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek” demişti.

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İmamoğlu, bugün Güngören ilçesinde bulunan Haznedar’daki kurulan pazar esnafını ‘belediye başkanı’ sıfatıyla ziyaret etti. CHP’li siyasetçi, esnaflarla görüşürken, çevresinde toplananlarla tokalaştı.

Gazetecilere konuşan İmamoğlu, Erdoğan’ın seçim yorumuna da yanıt verdi. İmamoğlu, bu söylemin insanları incitebileceğini dile getirdi.

İmamoğlu’nun açıklamaları (59.20’den başlıyor) özetle şöyle:

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“Zor işleri başarmak, zor günlerde liderlik yapmak değerlidir. Dolayısıyla, zorlukların üstesinden geliriz. Yönetirken hiç kimsenin partisine bakmayacağımızı söylemiştik. Kast edilen meclisteki bir üstünlükse biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki toplum bile şaşıracak. Onlar (AKP) görmedikleri bir şeffaflığı görecekler. ‘Topal ördek’ kastında… ‘Topal’ ya da ‘çolak’ gibi engelli tabirlerini kast ediyorlarsa, bence bundan çok alınanlar olur. Bakın Avcılar’da, iki kolu olmayan (CHP’li Turan Hançerli) pırıl pırıl belediye başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Yanlış bir tarif yapmış. İnşallah bunu düzeltir. ‘Çolak’ olmak, ‘topal’ olmak bir eksiklik değildir. Ama bize aşacağız. Oy alıp almadığıma bakmasızın vatandaşlar buluşacağım. En düşük oy aldığım yerden hizmete başlayacağım.

Yanılmıyorsam dokuz ya da 10 ilçede sayım bitti. Şu anda yine 20 bin civarında oy farkı var. Şuradayım ben… İtiraz edilir, yeniden sayım yapılır… Bundan hiçbir sorun yok. Maddi kusurlar gözden geçirilmelidir. Sonucu değiştirmeyecek. Zaman geçiyor, İstanbul hizmet bekliyor.”

İstanbul’da İmamoğlu yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada binlerce oy fark var. AKP’nin itirazı üzerine birçok ilçede geçersiz oylar yeniden sayılırken, bazı ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. Ancak aradaki fark 20 binden fazla. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını söylüyor.