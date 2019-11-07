İmamoğlu ‘temel atmama’ töreni düzenledi: 1.5 milyar lira tasarruf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, maliyetinin 1.5 milyar lirayı bulacağını söylediği Silahtarağa Arıtma Tesisi projesi için ‘temel atmama töreni’ düzenledi. Tesisin yapılmaktan vazgeçildiği alana park yapılacak.

Fotoğraflar: İBB

İBB üst yönetimi ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın da katılımıyla bugün bir tören düzenlendi.

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Büyük çaplı projelerin ihale süreçlerini dondurma kararı aldıklarını aktaran İmamoğlu, tesisin 75 bin metrekaresinde 25-35 yıllık ağaçların bulunduğu 136 bin metrekarelik bir alanda yapılmasının planlandığını aktardı.

İSKİ’ye yeni atanan ekibin araştırması ve İTÜ’nün bilimsel analizi sonunda tesise ihtiyaç duyulmadığının tespit edildiğini aktaran İBB başkanı, nüfusta ‘2.5 milyonluk bir artış olsa dahi’ Yenikapı ve Baltalimanı biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesinin kent için yeterli olduğuna vurgu yaptı.

İmamoğlu, tesisin temelinin atılmamasıyla 1.5 milyar liralık kamu zararının engellendiğini belirterek “Gayri iktisadi yatırımlar bir firmayı, bir kişiyi, bir kurumu ve hatta bir toplumu batırır. Çok sıkıntıya sokar” diye konuştu.

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Tesis buraya yapılacaktı.

İBB başkanı, ‘temel atmama töreni’nin literatüre ilk defa girdiğini belirterek tasarruflarla kente kazandırılan bütçeyi altı ayın sonunda halka açıklayacaklarını dile getirdi. İmamoğlu, söz konusu alanı park yapacaklarını açıkladı.

İmamoğlu, vatandaşların açılış törenine çağrılmadığını belirtti: “Bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor haberiniz olsun. Ben hissediyorum onu.”

‘Ne fayda sağlanacak?’

İBB başkanı, ‘temel atmayarak elde edilecek faydalar’dan şöyle bahsetti:

*1 milyar 525 milyon TL’lik maddi yük bertaraf edilecek.

*İnşaat alanı içerisindeki Eyüpsultan Belediyesi’ne ait spor tesisi, düğün salonu, İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait binanın yıkılmasının önüne geçilecek.

*Bölgenin atık suyu, halihazırda işleyen Silahtarağa Terfi Merkezi, Yenikapı ve Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisleri’nde arıtılmaktadır. Söz konusu tesislere daha fazla atık su gelse dahi, arıtabilecek kapasiteye sahiptirler.

*Ayrıca Haliç’e atık su girişi zaten söz konusu olmadığından, bu kapasitede bir tesisin inşasına gerek görülmemektedir.