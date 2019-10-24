İmamoğlu’ndan ‘temel atmama töreni’: 100’e yakın hiç başlamamış proje var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100’e yakın durmuş proje olduğunu belirterek, “İlk defa bu şehirde, bu ülkede ‘temel atmama töreni’ yapacağım! Temel atmama töreni! Kalemlerini tek tek anlatacağım size” dedi.

Fotoğraf: İBB

İSO Ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul’un muhtelif noktalarında 100’e yakın durmuş, ihalesi yapılmış, ama hiç başlanmamış projeleri teslim aldıklarının bilgisini veren İmamoğlu, “Bunların hepsine bir çözüm buluruz” dedi.

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İmamoğlu şöyle devam etti: “Bu projeleri harekete geçirmek, hızlandırmak ve bu konuda yeni finansal düzenlemelerle bu projeleri bitirmek durumundayız. Ne yazık ki bir kısmı gereksiz ve anlamsız, bir kısmı da zamansız yapılan projeler. Böyle de bir sıkıntı var. Bu ülkenin parası kolay kazanılmıyor. Hiçbir iş insanı, 2 bin 300 metrede yedi kat kapalı otopark yapmaz. Ben, 1.5 milyar liralık bir projenin, yapılmama kararını veren teknik adamlarıma teşekkür ettim. Evet, yakında açıklayacağız, sizi de davet edeceğiz, belki de ülke literatürüne ilk defa girecek; ilk defa bu şehirde, bu ülkede ‘temel atmama töreni’ yapacağım! Temel atmama töreni! Kalemlerini tek tek anlatacağım size.”