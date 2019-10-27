İmamoğlu’ndan talimat: Balat’ta İsmailağa’nın yurt binası incelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih ilçesinde İsmailağa Cemaati’ne ait bir binanın incelenmesi talimatını verdi.

Fotoğraf: İBB

İBB’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İmamoğlu bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi çatısından Balat semtini inceledi.

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İmamoğlu, çirkin yapıları gördüklerini belirterek uygunsuz binaların olduğunu, dönüşüme muhtaç alanların bulunduğunu kaydetti. İBB başkanı, duran projeler, kamulaştırmalar ve kalan işler olduğunu anlattı.

Yıllar sonra aynı bina

İmamoğlu, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’na ait yurt binasını da “Çok çirkin” olarak tanımladı.

Dersadet Derneği Başkanı Mehmet Kamil Berse, İmamoğlu’na Erdoğan’ın da çatıdan bölgeye baktığını, aynı binanın dikkatini çektiğini söyledi.

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Berse’nin anlatımına göre Erdoğan, dönemin başkanı Kadir Topbaş’a binanın durumunu sordu. Topbaş da “Efendim, biz onlarla konuştuk, binayı kendilerinin yıkacağını söylediler” dedi.

İmamoğlu, bunun üzerine genel sekreterine “Bu çok önemli bir bilgi. İBB hafızasından, binayla ve yapılan işlemlerle ilgili bir çalışma yapalım” diyerek yapının tarihçesinin incelenmesine dair talimat verdi.