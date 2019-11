İmamoğlu su zammını reddeden AKP’lilere seslendi: Vekiller tüm zamları geri alsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinde İSKİ’nin zamlı su tarifesini reddeden AKP grubunun ‘siyasi üstlerinden talimat almadan hareket etmediklerini’ gösterdiklerini söyledi. İmamoğlu, “Zammın yapılmasını istemediniz mi? Hadi o zaman ben de sizi davet ediyorum: AK Parti milletvekillerinize seslenin; bu millet adına, bütün zamları geri alsınlar” dedi.

Saraçhane’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu şunları söyledi: “Talihsiz bir gündü. Ucuz kahramanlık. Ucuz olduğu kadar da anlamsız siyasi bir hareket… Zamma karşı olduklarını söylüyorlar. Hangi zamma karşısınız? Elektrik, akaryakıt ya da doğalgaz zammına mı karşısınız? Bütün bu zamları ortaya koyduğunuzda, Türkiye ortalamasının yüzde 50’nin üzerinde… Talimat süreci böyle işletildiyse, talimat verenlere, keşke İstanbul’u düşünen meclis üyeleri şunu sorsaydı: TBMM’de de AK Parti milletvekilleri çoğunluk. Siz niçin orada milletvekilleri olarak akaryakıt, doğalgaz zammına karşı olmadınız? Milletle alay mı ediyorsunuz? ‘Biz su zammına karşıyız’ diye arabaların kapılarına, su zammı işte, afiş bırakmalar… Bunlar çok komik işler.”

Arkadaşlarının verdiği zam teklifinin masum olduğunu savunan İmamoğlu şöyle devam etti: “Toplumu düşünerek zam yaptık. Az tüketenin aslında zammı yaşamayacağı, yani çok tüketenin daha fazla ücret vereceği bir üç kademeli fiyat tarifesini devreye sokmak adına bir öneri oluşturdu benim arkadaşlarım. Yani bunları görmezden gelip şov yapmanın, hiçbir faydası İstanbul’a yok!…

Suda indirimi biz yaptık. Ama o ara dönemde, benim bir süreliğine elimden görevin alındığı dönemde onu bile yanlış geçirdiler. Kademeyi ortadan kaldırdılar. Az tüketene çok fatura, çok tüketene az faturayı devreye soktular.

Sayın Cumhurbaşkanı, birkaç gün önceki ifadesiyle; ‘Biraz kuraklık yaşayınca İstanbul su sorunu yaşayacak’ tereddüdünü ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı haklılar. Çünkü biz, öyle bir İstanbul devraldık. Daha önce söyledikleri gibi; 2040’a, 2071’e kadar, nüfusu 30-35 milyon da olsa su sorunu yaşamayacak bir İstanbul devralmadık. Önce bunla bir yüzleşsinler.”

‘Melen barajı tamamlanmadı’

Melen Barajı’nın, geçmişteki vaatlere rağmen hizmete girmesi gerektiğini anımsatan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldiğimizde, Melen Barajı, yaklaşık 9 milyon metrekare su toplama alanı olan baraj suyla dolu olmalıydı, İstanbul’a su basıyor olmalıydı. Bakın orada, su basma ile süreç bitmiş, enerji ile ilgili yatırımlar yapmaya hazır, her şey hazır, ama ortada baraj yok! Niye yok. Niçin yapılmadı? Bunları neden sormuyorsunuz? Yani bu kadar samimi iseniz, İstanbul’u bu kadar düşünüyorsanız benim kıymetli meclis üyelerim. İstanbul’un kıymetli meclis üyeleri; bunu niye sormuyorsunuz? 2040’a kadar su sorunu yok diye çok mutlu bir şekilde İSKİ’yi devraldık. Ama olmadığını siz de söylüyorsunuz.”

‘Tevfik bey siyaset yapıyor; iyi de yapamıyor’

İmamoğlu’na, “Tevfik bey, (Göksu) ‘Mayıs ayında indirim kararı aldık. Bir sonraki zam oranını da Mayıs ayında yapacağız’ dedi. Giderlere zam geldi ama zam bir sonraki yıla bekleyemez miydi” sorusu yöneltildi. İmamoğlu, bu soruya, “Bizim aldığımız zam kararı, zaten ocak ayından itibaren devreye girecekti. Konuştuğumuz şey, dört aylık şov için gereksiz bir şey. Bu tamamen bir şov” yanıtını verdi. İmamoğlu, aynı gazeteciden gelen, “Tevfik bey, ‘Kategorilerde 0-15 için halkın yüzde 40’ı kullanıyor. Aslında yoksul kesimi etkileyecek kısmı burası’ diyor” hatırlatması üzerine ise şunları söyledi: “Tevfik bey, uzman değil. Siz, uzmanlara bakarsanız bence daha iyi anlarsınız. Tevfik bey, siyaset yapıyor. İyi de yapamıyor ama yapıyor. Bence uzmanların ortaya koyduğu raporlar itibar ederseniz daha iyi anlamlı olur.”

‘İSKİ’yi batırmaya güçleri yetmez’

İmamoğlu, CHP grubunun, “Bu karar İSKİ’yi batırmaya yönelik bir karardır” gibi bir eleştirisinin olduğunun anımsatılması üzerine ise “Yok. Batırmaya güçleri yetmez. 130 değil, 170 değil, 370 de olsa ona gücü yetmez meclis üyelerinin. Yani kimsenin haddine değil. Tedbirleri alacak seviyedeyiz” dedi.

Kanal İstanbul için referandum önerisi

İmamoğlu’na, son günlerde yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul’la ilgili düşünceleri de soruldu. Bu konuda referandum yapılması gerektiğinin savunan İmamoğlu, bu soruyu şöyle yanıtladı: “Bu milletin iradesini her ortamda savunan bir yönetim olmaya söz verdik. ‘Söz milletindir’ demedik mi? Benden çok geçmiş dönemin yönetenleri bu cümleleri kurmadı mı? Millet, Kanal İstanbul’dan ne bekliyor Allah aşkına? İş mi bekliyor, aş mı bekliyor? Hiçbir fikir yok ortada. En az altı-yedi yıl bu şehri alabora etmenin, her tarafı inşaata çevirmenin anlamı ne? Ne biliyor musunuz? Yine milletin aklıyla oyun oynamak. Şu anda bu ülkede ekonomik sorunlar var. Her gün travmalar yaşanıyor, işsizlik almış başını gidiyor. 2011’de ‘Çılgın proje’ dedikleri iş acaba yine işe yarar mı diye milletin önüne böyle bir şeyi servis etmeye kalkıyorlar. Tümüyle yanlış bir iştir; karşısındayız. Millete soralım noktasına getirelim. Herkese anlatalım. Bütün bilim insanları şeffaf olarak bu işi tartışsınlar. Bütün akademisyenler, yatırım unsurları, ekonomistler, ülkesini seven herkes bu işi tartışsın; ondan sonra da halka soralım.”