İmamoğlu’ndan Soylu’ya yanıt: Söyleyene bakarım adam mı diye!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Konseyi’ndeki konuşması nedeniyle kendisini ‘Türkiye’yi şikayet eden ahmak’ diye niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Söyleyene bakarım adam mı diye!”

Fotoğraf: İBB

Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu’nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu’na, geçen hafta Fransa’nın Strasbourg kentindeki konuşması nedeniyle isim vermeden kendisine “Ahmak” diyen ve ‘milletin bedel ödeteceğini’ söyleyen Soylu’nun sözleri anımsatıldı.

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İmamoğlu şunları söyledi: “Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah’a havale ediyorum. Ama ben, orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa’yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir içişleri bakanına yakışmadı.“