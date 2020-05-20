İmamoğlu’ndan, Soylu ve AKP’li müfettiş hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin İstanbul’da 6 Mayıs’ta iptal edilmesinin üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, 7 Haziran 2015’teki genel seçimlerde AKP’den Mersin 6’ncı sıra milletvekili adayı olan Arif Yıldırım müfettiş olarak görevlendirilmişti.

Reklam

Yıldırım ve ona bağlı araştırmacı kadrosunun başlattığı ve altı ay süren teftişte, İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde başkanlık yaptığı 2014-2019 dönemi mercek altına alınmıştı.

Teftiş sonucunda 25’i ihale, ikisi imar olmak üzere 27 konuda İmamoğlu’na soruşturma açılmasına izin verildiği geçen hafta ortaya çıkmıştı.

‘Sahte evrak düzenledi’

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak konuyla ilgili Soylu ve Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Reklam

Suç duyurusunda, ön incelemeyi yürüten Yıldırım’ın, yalnızca İmamoğlu’nun görev yaptığı döneme odaklandığı, maddi gerçekleri ortaya çıkarmak yerine müvekkilin soruşturulmasının sağlanmasını kendisine görev edindiği belirtildi.

Ayrıca Yıldırım’ın, İmamoğlu ifade vermiş gibi alıntılar yaparak ‘sahte evrak düzenlediği’ belirtildi.

Suç duyurusunda şunlar yer aldı:

Müvekkilin o dönemde mazbatasının iptal edilmesi toplumun adalet duygusunun zedelenmesine yol açmış, şüpheli tam da bu dönemde görevlendirilmiştir.

Toplumda bu inceleme siyasi baskı aracı olarak görülmüş ve bu konuda da bir haksızlık algısı oluşmuş, ön incelemenin zamanlamasının yanında bahsedilen seçim döneminde müvekkilin rakibi olan siyasi partiden daha önce milletvekili adayı olmuş olan şüphelinin tarafsızlığı konusunda şüpheler doğmuştur.

Resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve iftira suçunun unsurları oluşmuştur. Diğer şüpheli ise İçişleri Bakanıdır ve soruşturma izinlerinden dolayı sorumludur.

Herhangi bir hukuk devletinde, demokratik seçimlerle göreve gelmiş kişilerin kamu gücü kullanılarak siyasi baskı altına alınması, üstelik bu eylemlerin yargısal denetimden kurtulması hayal dahi edilemez

‘Soylu da sorumlu’

Suç duyurusunda, Soylu’nun da müfettiş Yıldırım’a soruşturma izni verdiği belirtilerek “Maddi gerçeğe aykırı, sahte içerikli raporda yer alan iddiaları soruşturma iznine bağlamış olması nedeniyle sorumludur” denildi.

Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak , haklarında kamu davası açılması talep edildi.

‘Corona’ yardımlarından da soruşturma açılmıştı

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’na corona virüsü salgınından etkilenenlere yardım etmek amacıyla belediyenin başlattığı bağış kampanyası hakkında da soruşturma başlatmıştı.