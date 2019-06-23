İmamoğlu’ndan seçim sonrası ilk tweet: Zamanı durduramazsınız

İstanbul belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası illk tweet’inde, “Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız” dedi.
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İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başındaydı: Oy verme işlemi bitti
31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle bitti. Sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başladı.
Kadınlar tuvaletinde yırtılmış oy pusulası bulundu, tutanak tutuldu
İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde Maltepe’de bir okulda kadınlar tuvaletinde yırtılmış oy pusulası ve seçmen zarfı bulunması üzerine tutanak tutuldu.
Şişli’de bir grup AKP’li, ‘vatan hainleri’ diyerek CHP’lilere saldırdı
Şişli’de bir grup AKP’li oy kullandıkları okulun koridorunda ‘vatan hainleri’ diye bağırarak CHP’lilere saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı. KRT TV’de yer alan habere göre olay Mustafa Sarıgül İlkokulu’nda gerçekleşti. Kavga edenlerin polis tarafından okuldan çıkarılmasının ardından oy verme işlemine devam edildi. Kavga görüntülerini kayda alan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında bu anları paylaştı. Kadınlar tuvaletinde yırtılmış oy […]
İktidar Bağcılar’da yasak dinlemedi: Billboard’da Yıldırım propagandası
İstanbul seçiminde oy kullanma işlemleri devam ederken AKP adayı Binali Yıldırım’ın propaganda videosu yayınlandı.
Akit TV yorumcusu: AKP ve Erdoğan aşkı İstanbul’da başladı, İstanbul’da bitiyor
Hükümete yakın yayın kuruluşu Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı, AKP’nin İstanbul’u kaybettiğini iddia etti ve “AKP ve Erdoğan aşkı İstanbul’da başladı, İstanbul’da bitiyor” dedi.