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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan seçim sonrası ilk tweet: Zamanı durduramazsınız

İstanbul belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası illk tweet’inde, “Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız” dedi.

İmamoğlu: Bu bir zafer değil, yeni bir başlangıç

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Şişli’de bir grup AKP’li, ‘vatan hainleri’ diyerek CHP’lilere saldırdı

Şişli’de bir grup AKP’li oy kullandıkları okulun koridorunda ‘vatan hainleri’ diye bağırarak CHP’lilere saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı. KRT TV’de yer alan habere göre olay Mustafa Sarıgül İlkokulu’nda gerçekleşti. Kavga edenlerin polis tarafından okuldan çıkarılmasının ardından oy verme işlemine devam edildi. Kavga görüntülerini kayda alan vatandaşlar sosyal medya hesaplarında bu anları paylaştı. Kadınlar tuvaletinde yırtılmış oy […]

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