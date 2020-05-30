İmamoğlu’ndan saldırıya uğrayan kiliseye ziyaret: İbadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde saldırıya uğrayan Üsküdar ilçesindeki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret ederek, “Hangi inançtan olursa olsun bir ibadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır” mesajını verdi.

Fotoğraf: İBB

23 Mayıs günü Kuzguncuk Mahallesi’ndeki kilisenin dış giriş kapısı üzerinde bulunan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki sarı renkli haç kırılarak yere atılmış, saldırıyı düzenleyen kişi yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kiliseyi ziyaret edip görevlilerle sohbet eden İmamoğlu şu mesajı paylaştı: “Geçtiğimiz günlerde çirkin bir saldırıya uğrayan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret edip geçmiş olsun dileğimizi paylaştık. Hangi inançtan olursa olsun bir ibadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır. Kimse birlikteliğimizi bozamaz.”