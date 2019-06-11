İmamoğlu’ndan sahaya inmeyen Erdoğan’a: Tavsiyemin karşılık bulması memnun etti

SEÇİL TÜRESAY

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya sürecinde ‘sahaya inmeyecek’ olmasını, ‘tavsiyesinin karşılık bulmasından dolayı mutlu olduğunu’ söyleyerek değerlendirdi. İmamoğlu, Beylikdüzü belediyesindeki dosyaları yeninden incelemeye alan müfettişin ise bir önceki seçimde AKP’den milletvekili adayı olduğunun altını çizdi.

Fotoğraf: CHP

İstanbul’da seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattığı basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan İmamoğlu, Erdoğan’ın miting yapmama kararıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “31 Mart seçiminden önce herkesi görevine davet etmiştim… ‘Sayın Cumhurbaşkanı işine baksa bu ülkenin genel sorunlarıyla ilgilense, bu sorunlarla ilgilenecek vakti yok’ demiştim. O zaman öyle davranmamışlardı. İlçe ilçe gezmişti. Benim sesim kulağına gitmiş, tavsiyem karşılık bulmuşsa memnun olurum. Bu ülkenin çok yoğun sorunları var.”

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Rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz

İmamoğlu, BBC muhabirinin, “Son 16 yılda girdiği her seçimi kazanmış bir cumhurbaşkanına karşı yarışıyorsunuz. Bu kez Erdoğan’ın neyi yanlış hesapladığını düşünüyorsunuz” sorusuna ise ‘kimsenin hatalarıyla ilgilenecek kadar zaman fakiri bir insan olmadığını’ söyleyerek yanıtladı. Rakibi, ‘cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın hatalarıyla ilgili soru beklediğini ancak Türkiye’de bu konuda ‘aksın kaydığının farkında olduğunu’ belirten İmamoğlu, “Bu nedenle yabancı bir basın mensubunun böyle bir soru sormasını anlıyorum. Karşı cephede o kadar çok konuşan var ki rakibimizin kim olduğunu şaşırmıyor değiliz” dedi.

Karşı cephede çok sesli propaganda var

Fin Haber Ajansı muhabirinin Finlandiya’da 31 Mart seçiminden sonra “Erdoğan kaybetti, Ekrem İmamoğlu kazandı” algısı oluştuğunu belirten benzeri bir soru yöneltince ise “Bu algının nedeni rakibimin olduğu alandaki çok sesli propaganda ve şahsıma yönelik çok sesli itham ve iftiralar olabilir” dedi.

Soruşturma tamamen siyasi

Belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’nde İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlieri tarafından incelenmiş dosyaların yeniden açıldığına dair bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, işin başındaki müfettişin bir önceki seçimde AKP’den milletvekili adayı olmuş bir kamu görevlisi olduğuna dikkat çekti. Hakkında açılmış tek bir dava bile olmadığını anımsatan İmamoğlu, “Yapılan tamamen siyasi bir işlemdir” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Görevimiz İBB başkan adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemek” sözlerine ise “Benimle terörü ilişkilendiren her cümle hadsizliktir kötü söz sahibine aittir” diyerek karşılık verdi.

‘Sıkıntı var bunu fırsata dönüştürelim’ çabası mı var?

Pazar günü Yıldırım’la çıkacağı ortak yayınla ilgili de konuşan İmamoğlu, daha önce istemediklerini ancak birçok konuda olduğu gibi karar değiştirdiklerini belirterek şöyle devam etti: “Geçmişte ‘Prim mi yaptıracağız’ diyorlardı. Şimdi de ‘Sıkıntı var bunu fırsata dönüştürelim’ çabası mı var onu bilemem ama 17 yıl sonra benim ısrarlarımla olması demokrasi adına beni memnun etti.”

İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediyesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki Okçuluk Vakfı’na 7.3 milyonluk bütçe ayrılmasına ilişkin ise birçok ihalenin davet usulüyle, aynı firmalara servis edildiğine dair bilgi ve belgeler olduğunu belirtti. CHP’li aday “Keşke görevden ayrılmasaydık bunlar onaylanmasaydı. Bu konu dahil hepsini inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.