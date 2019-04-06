İmamoğlu’ndan rap’li klip: ‘Güneş doğdu, 16 milyon beraberiz bu yolda’

Resmi olmayan verilere göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, rap müzik eşliğinde bir klip yayınlayarak “16 milyon İstanbullu kazandı” mesajı verdi.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin itirazı üzerine tüm ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de tüm oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.

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CHP’li yönetici, arada saat 13.36 itibariyle AKP’li rakibi Binali Yıldırım’la arasında yaklaşık 18 bine yakın bir fark varken, Twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda müziğe İmamoğlu’nun mitinglerinden fotoğraflar da yer aldı.