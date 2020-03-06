İmamoğlu’ndan Odatv çıkışı: Derdiniz ne sizin? Kimse sizi eleştiremeyecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odatv soruşturmasıyla ilgili bir soru üzerine, ‘bir haber yaptı diye basın özgürlüğünü elinden alan aklın, Türkiye’nin itibarını yerle bir eden bir anlayış olduğunu’ savunarak, “Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştiremeyecek mi” diye çıkıştı.

Fotoğraflar: İBB

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç hakkında Libya’daki operasyonda yaşamını yitiren MİT görevlisinin Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili Odatv’deki haber gerekçe gösterilerek soruşturma açılmış, iki gazeteci dün tutuklanmıştı. Odatv Haber Müdürü Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan bugün tutuklunma tayebiyle mahkemeye sevk edilmiş durumda. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da Odatv’ye erişim engeli getirmişti.

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Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) yöneticileriyle bir araya gelen İmamoğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Türkiye’nin gündeminde Odatv soruşturması var. Sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı. Başka gazetecilerin ifadeye çağrıldığını öğrendik. Siteye erişim engeli de getirildi. Bu konuda hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi: “O kadar can yakıyor ki… Bakıyoruz ve üzülüyoruz. Dünyada itibarsız bir zemin oluşturma konusunda elinden geleni yapan bir sistemin içinde boğuluyoruz, dönem dönem… Bu da onlardan bir tanesi. Bir haber yaptı diye, basın özgürlüğünü elinden alan bu akıl; Türkiye’nin ekonomik, sosyal, turizm, hukuki anlamda bütün itibarlarını yerle bir eden bir anlayış. Derdiniz ne sizin? Hiç kimse sizi eleştirmeyecek mi? Yani bugün Odatv’yi kapatacaklar, yarın başka bir şeyi kapatacaklar, ondan sonra da ‘Biz demokratız’ diye sağda solda gezecekler. Allah, akıl versin. Bu millet, özgürlüğü seviyor. Bu millet barışı, huzuru seviyor. Bu millet, demokrasiyi seviyor. 2019’dan ders çıkartmayanlara, bu millet gerektiği dersi, gerektiği noktada, sandıkta orada burada vermeyi bilir. Akıllarını başlarına toplasınlar.”

İBB başkanı, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Laleli sokaklarında inceleme yapmak üzere LASİAD yöneticileriyle Ordu Caddesi üzerinden Beyazıt Meydanı’na kadar yürüdü.