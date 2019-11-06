İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: 29 Ekim’i kutlamak özenti değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstabul’daki 29 Ekim kutlamalarını ‘özenti kokan saçmalık’ diye nitelendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “29 Ekim’i doya doya, hissederek yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir imrenti ya da bir özenti değildir.”

Fotoğraflar: İBB

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki Brand Week İstanbul‘un açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, salonu dolduran 2 bin 500 kişiye seslendi. Brand Week İstanbul’a üçüncü kez katıldığını belirten İmamoğlu, “Geçen yıl Beylikdüzü belediyesi olarak kazandığımız İnsani Gelişme Endeksi Ödülü’nü almak için aranızdaydım. Şimdi ise 16 milyon insanı temsil ederek buradayım. Çok mutluyum” dedi.

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Türkiye ve İstanbul’un ekonomik anlamda sıkıntıları olduğunu dile getiren İBB başkanı, insanların işsiz, gençlerin umutsuz olduğunu belirtti. Pek çok yetenekli insanın bu nedenlerle yurt dışına gittiğini hatırlatan İmamoğlu şöyle devam etti: “Bu olumsuzlukların en büyük nedeni demokrasiden uzaklaşılmasıdır. Bu sorunların çözümünün tek çaresi de yine demokrasidir. Çare cesur demokrasidedir. Dünyada her ülkenin demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaştığı geçici dönemler olmuştur. Biz de Türkiye olarak bu sıkıntılı dönemi kısa sürede atlatacağız.”

23 Haziran’da yenilenen seçimde İstanbul halkının demokrasi ve özgürlükten yana son derece net bir irade ortaya koyduğunu belirten İmamoğlu, “Bu irade, sadece İstanbul ve Türkiye için değil, tüm dünya için değerli ve ilham verici oldu” görüşünü savundu.

200 bin İstanbullu görüş bildirdi

İstanbul’a yeni bir başlangıç vaat ettiklerini anımsatan İmamoğlu, kentte yeni nesil demokrasi, yeni nesil siyaset ve yeni nesil belediyecilik anlayışının hakim olacağının bir kez daha altını çizdi.

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İBB başkanı, yeni nesil yerel demokrasi kavramından bahsederken şunları söyledi: “Dünya tarihinde ilk kez, bir belediye meclisinin canlı yayınını 4 milyona yakın kişi izliyor… 5 yıllık Stratejik Plan Hazırlıkları’nı 16 milyon İstanbullunun katılımına açtık. Henüz bir ay olmadan 200 bin İstanbullu, anketlerimize veya çalıştaylarımıza katılarak görüş bildirdi. 20 bin kişi, şehrin çeşitli noktalarında kurduğumuz stantlarda post-itler ve anketlerle görüş bildirdi. Bunlar sadece bir başlangıç.”

Haydarpaşa ve Boğaziçi göndermesi

Yeni nesil siyaset anlayışını anlatırken ise öncelikle ve özellikle hukukun üstünlüğü anlayışını kast ettiğini belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Kanunları, kendi amaçları uğruna eğip büken, kendisi için iyi olanı, herkese dayatan bir yönetici olmamayı, kamu karşısında vatandaşın güçsüz ve korumasız kalmasından yararlanmamayı, korkudan değil, sevgiden yana olmayı, kucaklayarak ve birleştirerek hizmet etmeyi anlatmak istiyorum. Bu şehrin Sirkeci Garı’nı ya da işte Haydarpaşa Garı’nı, eski bir İBB çalışanına değil de 16 milyona vermekten bahsediyorum aslında. İstanbul kararını verdi: Boğaziçi İstanbul’undur. ‘Şu bakanlığa bağlı, şu kurula bağlı yok’. İstanbul karar verir.”

‘Bina inşa etmek kolay demokrasi inşa etmek kolay değildir’

İBB başkanı, konuşmasının yeni belediyecilik anlayışına yer verdiği bölümünde ise şunları söyledi: “Bu şehirde ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı kesinlikle son bulacak. Ne kadar yeni icatlar çıkarılmaya çalışılırsa çalışılsın, İstanbul kararını verdi. Bu şehrin nimetlerini ganimet sananlardan asla olmayacağız! Dikkat ederseniz sizlere fiziki projelerden, binalardan, yapılardan bahsetmiyorum. Sizlere çok iyi bildiğiniz bir şeyden, zihniyet değişiminden söz ediyorum. Mühendislik projeleri kolaydır. Bina inşa etmek kolaydır. Yollar, alt yapılar, köprüler, hava alanları inşa etmek kolaydır. Ama demokrasi inşa etmek o kadar kolay değildir. Dünya tarihinde, demokrasi ve özgürlük inşa etmeden refaha ve mutluluğa erişmiş tek bir ülke bile yoktur.”

Eyüpsultan’daki, ‘temel atmama’ törenine davet

Eyüpsultan ilçesindeki, bir arıtma tesisi projesini böyle bir projeye ihtiyaç olmadığı için durdurduklarını belirten İmamoğlu bunu esprili bir dille anlattı.

Kemerburgaz’daki Kent Ormanı’nı açarken ‘gelecekte temel atmama törenleri düzenleyeceğini’ söyleyen İBB başkanı salondakileri yarınki temel atmama törenine davet etti: “Size çok duymadığınız bir duyuru yapayım. Yarın bir törenimize davet etmek istiyorum. Temel atmama törenine davet ediyorum sizi. Şaka değil! Yarın temel atmama törenim olacak gerçekten. Göreve geldiğimizde, bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış… Silahtarağa’da Eyüpsultan sınırları içinde, Haliç’in o güzel doğasını bütünleyen, 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye yakın kısmı orman olan bir arazide, bir arıtma tesisi… Maliyeti, 1 milyon 100 bin liranın üzerinde. Arazi değeriyle beraber, 1.5 milyarı aşan bir proje. Ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara; ‘Durdurduk’. Çok projeyi böyle durdurduk aslında.”

Eşi Dilek İmamoğlu, konuşmayı dinleyenler arasındaydı.

İmamoğlu sözlerini bir Karadeniz fıkrasıyla bağladı: “Bu bir ders olmalı. Temele, idamdayken, ‘Son dileğin ne’ diye sormuşlar; ‘Ha bu bana ders olsun’ demiş. Şehrimizi bu duruma getiremeyiz.”

İBB başkanı, Erdoğan’ın, 30 Ekim’de, lideri olduğu AKP’nin grup toplantısındaki konuşmasında sarfettiği “Cumhuriyete, özenti kokan saçmalıklarla değil, icraatla layık olunur” sözlerine ise isim zikretmeden şöyle yanıt verdi: “29 Ekim’i doya doya, hissederek yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir imrenti ya da bir özenti değildir. Onun altını çizeyim. Bayramı yaşamak milletine, güzel Cumhuriyet’ine değer vermek, varlığının teminatı olan o kuruluş değerlerine sahip çıkmasıdır, Atası’na sahip çıkmasıdır, geçmişine sahip çıkmasıdır.”

‘İBB’de A takımı kurduk; hiçbiri benim oğlum, kızım, damadım değil’

Yaptıkları hizmetlerin video görüntülerini seyircilerle paylaşan İmamoğlu, liyakata verdiği önemi de bir kez daha anlattı: “İBB’de son derece profesyonel bir A takımı kurduk. Hiçbirisi benim oğlum, kızım, damadım, yakınım değil.”

Gelecek yıl 19 Mayıs’ta Hacıosman Korusu’nu açacağını söyleyen İBB başkanı, “Maslak’ı geçince, yolun sağ tarafında, binaların arasında 1 milyon 100 bin metrekare park var. 19 Mayıs’ta size orayı açacağım; şaşacaksınız; ‘Ya bu vardı da biz bunu niye kullanmadık’ diyeceksiniz” dedi.

‘İstanbul’u yemyeşil yapan başkan olarak anılmak isterim’

Doğaya ve kentteki yeşil alanların artmasına verdiği önemi bir kez daha dile getiren İmamoğlu, “İstanbul’u yemyeşil yapan başkan olarak anılmak isterim” dedi.

İBB başkanı, pazarlama ve iletişim endüstrisini dünyanın yaratıcı isimleriyle buluşturmayı hedefleyen bir organizasyon olan Brand Week İstanbul’a katılan marka ve kuruluşlardan kreş projesine destek istedi.