Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan Kurum’a yanıt: ‘Yaparım, ederim, el koyarım’ ülkesi değil burası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un eleştirilerine “İstanbul emin ellerde” sözleriyle yanıt verdi.

Tesisin buraya yapılması planlanıyordu.

İmamoğlu, Haliç’te AKP döneminde planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin, ‘gereksiz ve maliyetli’ olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı. Hükümet duruma tepki gösterirken, Kurum ‘gerekmesi halinde’ resen devreye girip tesisi yapacaklarını söylemişti.

Reklam

Avcılar ilçesindeki Bathonea Antik Kent kazı alanında inceleme yapmasının ardından gazetecilere konuşan İmamoğlu, Kurum’un açıklamasının ‘gereksiz ve üzücü’ olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, ‘bazı bakanların verdikleri mesajların önemli olması gerektiğini hissederek konuşmadığını’ belirterek Kurum’un konuşmalarının içeriğinin tümüyle siyasi olduğunu

İBB başkanı, şu ifadeleri kullanı: “Bakanımıza tavsiyem; bir sorusu varsa telefonun ucundayız. Hatta davet eder, buluşuruz, anlatırız, dinleşiriz ve sebepleri sorgulanır. Böyle sıradan açıklamalarla, İstanbul gibi bir kentin mevzusuna, 16 milyon insanın yetki verdiği insana mesaj yollamanın ağırlığını düşünerek hareket etmesini öneriyorum. Uyarıyorum. Bu tarz diyalogları oluşturursa devlet adamlığı felsefesi kazanır. Ülke kazanır, şehir kazanır. ‘Sayın başkan niçin böyle düşündünüz? Niçin böyle bir karara vardınız?’ diye sorabilirdi. Orası, kimsenin babasının çiftliği değil. ‘Yaparım, ederim, el koyarım’ ülkesi de değil burası. O cümleleri, İstanbul’a zikretmenin yerine, -sayın bakana tavsiyem- Gümüşhane’de 12 bin yıllık bir buzul gölünü yok eden valinin, o yok ettiği buzul gölünü gitsin çözsün, orayı halletsin.

Reklam

İstanbul emin ellerde. Bizimle konuşurken, bize mesaj verirken, bir telefonu çevirirse, telefonun ucunda Ekrem İmamoğlu var. Bilgi almak isterse de tüm heyetiyle bilgiyi verecek, brifing verecek, o terbiyeyi ve o devlet adamlığı terbiyesini taşıyan bir belediye başkanı var.”

İmamoğlu’nun iptal ettiği tesis için ‘bakanlık formülü’: Gerekirse biz yaparız

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: 2 binin üzerinde ağacın kurtulduğuna mutlu olur

Erdoğan’dan 11 milyon fidan etkinliğinde İmamoğlu çıkışı: Temel atmaya yabancılar

İmamoğlu ‘temel atmama’ töreni düzenledi: 1.5 milyar lira tasarruf

SON HABERLER

Gülten Kaya: Ahmet yaşasaydı hayatın tüm kirliliğini şarkılarla yüzümüze çarpardı

Ahmet’in bulunduğu yere biz “Mezar” değil, “Ahmet’in Evi” diyoruz. Sanatçının mezarı olmaz! Onlar hep yaşarlar ve tüm dünya onların topraklarıdır zaten. Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor muyum? Hayır, buraya getirmeyi düşünmüyorum. Yaşanan bu gerçeği değiştirmek benim bile haddim değil. Bu konu, tarihe not düşülen haliyle kalmak ve bunun müsebbipleri de bununla yüzleşmek/hesaplaşmak zorundadır.

Eğlenceli bir aşk öyküsü: Kelebekler Özgürdür

Kats Sahne’de bu sezonun sürprizi Leonard Gershe’in ünlü Broadway müzikali “Butterflies are Free”. Menekşe Orhonlu’nun çeviri ve uyarlamasıyla, bize uyarlanmış şakalarıyla, Türkçe karakter isimleriyle “Kelebekler Özgürdür” sıcacık bir oyun olmuş.

Kedilerden erkeklere hayat dersleri

Barış Soydan’ın ilk öykü kitabı ‘Kediler ve Erkekler’, kedilerin erkeklere verdiği hayat derslerini 11 öyküde okurlarla buluşturuyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...