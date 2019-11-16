İmamoğlu’ndan Kurum’a yanıt: ‘Yaparım, ederim, el koyarım’ ülkesi değil burası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un eleştirilerine “İstanbul emin ellerde” sözleriyle yanıt verdi.

Tesisin buraya yapılması planlanıyordu.

İmamoğlu, Haliç’te AKP döneminde planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin, ‘gereksiz ve maliyetli’ olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı. Hükümet duruma tepki gösterirken, Kurum ‘gerekmesi halinde’ resen devreye girip tesisi yapacaklarını söylemişti.

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Avcılar ilçesindeki Bathonea Antik Kent kazı alanında inceleme yapmasının ardından gazetecilere konuşan İmamoğlu, Kurum’un açıklamasının ‘gereksiz ve üzücü’ olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu, ‘bazı bakanların verdikleri mesajların önemli olması gerektiğini hissederek konuşmadığını’ belirterek Kurum’un konuşmalarının içeriğinin tümüyle siyasi olduğunu

İBB başkanı, şu ifadeleri kullanı: “Bakanımıza tavsiyem; bir sorusu varsa telefonun ucundayız. Hatta davet eder, buluşuruz, anlatırız, dinleşiriz ve sebepleri sorgulanır. Böyle sıradan açıklamalarla, İstanbul gibi bir kentin mevzusuna, 16 milyon insanın yetki verdiği insana mesaj yollamanın ağırlığını düşünerek hareket etmesini öneriyorum. Uyarıyorum. Bu tarz diyalogları oluşturursa devlet adamlığı felsefesi kazanır. Ülke kazanır, şehir kazanır. ‘Sayın başkan niçin böyle düşündünüz? Niçin böyle bir karara vardınız?’ diye sorabilirdi. Orası, kimsenin babasının çiftliği değil. ‘Yaparım, ederim, el koyarım’ ülkesi de değil burası. O cümleleri, İstanbul’a zikretmenin yerine, -sayın bakana tavsiyem- Gümüşhane’de 12 bin yıllık bir buzul gölünü yok eden valinin, o yok ettiği buzul gölünü gitsin çözsün, orayı halletsin.

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İstanbul emin ellerde. Bizimle konuşurken, bize mesaj verirken, bir telefonu çevirirse, telefonun ucunda Ekrem İmamoğlu var. Bilgi almak isterse de tüm heyetiyle bilgiyi verecek, brifing verecek, o terbiyeyi ve o devlet adamlığı terbiyesini taşıyan bir belediye başkanı var.”