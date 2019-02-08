İmamoğlu’ndan ‘kırgınlıklara karşı’ tavsiye: Kamuoyuna mal etmeden çözülmeli

CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Akif Hamzaçebi’nin CHP genel sekreterlik görevinden istifa etmesi için, “Gönül kırıklıkları olabilir. Bundan sonrasını kamuoyuna mal etmeden çözmelerini diliyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul belediye başkan adaylığına talip olduğunu geçen yıl açıklayan Hamzaçebi genel sekterlikten istifasını dün Twitter’dan duyurmuştu. İstifa gerekçesi açıklamayan Hamzaçebi’nin İstanbul’da bazı ilçe belediye başkanlarına itirazı olduğu gerekçesiyle istifa ettiği parti kulislerinde konuşuluyor.

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‘Kurulların içinde aşılabilecek bir dille yönetilmeli’

İmamoğlu gazetecilerin istifayla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine parti içinde insanların kendi bireysel kararlarını alabileceğini belirtirken, “Benim hayat felsefem umuyorum bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurullarının içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler” dedi.

İstenmeyen görevlendirmeler ve gönül kırıklıkları olabileceğini dile getiren CHP adayı, bunları insani bulduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti: “Ama dediğim gibi bundan sonrasını kamuoyuna mal etmeden, parti içerisinde bir düzenle yönetmelerini diliyorum. Bu hem sayın Hamzaçebi’nin tecrübesine yakışan, hem de partinin bir üyesi olması tanımına yakışan bir tavır olacağını düşünüyorum. Oturur konuşuruz, biz büyük bir partiyiz, oturur konuşur ve çözeriz.”