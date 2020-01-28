İmamoğlu’ndan kayak üstünde deprem yorumu: El ele verip çözmek zorundayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin vurduğu Elazığ’ı ziyaretin ardından ailesiyle birlikte Erzurum’a giderek kayak yaptı. İmamoğlu, depreme dair, “El ele verip bu işi çözmek zorundayız” dedi.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte depremden zarar gören Elazığ ve Malatya’yı ziyaret ettikten sonra Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’ne gitti. İmamoğlu ailesi burada birlikte kayak yaptı.

Reklam

Twitter’dan kayak yaptığı fotoğrafları paylaşan İmamoğlu, “Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı” diye yazdı.

Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum pic.twitter.com/4LK7qPQIQ0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2020

Kayak yaparken gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, çocuklarının daha önce kayak merkezine gittiğini, kendisinin de Elazığ ziyaretinin ardından yanlarına geldiğini ifade etti.

Reklam

İBB başkanı şunları söyledi: “Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum’a. Emeği geçen bu tesisleri yapan herkese teşekkür ediyorum.”

İmamoğlu deprem konusunda ise şöyle konuştu: “İstanbul depremi için çalışıyoruz. Bir anda olması mümkün değil. Şehirlerin tek gündemi deprem. Öncelikli gündemi deprem olmalı. Uzun vadeli bir iş. İnşallah her kurum, el ele verip bu işi çözmek zorundayız. Yüz binlerce insanımızın canı tehdit altında, yani bir gece Elazığ’da kaldık ve insanların orada nasıl kaygılı olduğunu hissettim. Tabii daha önce Düzce depremini yaşamışız. Umarım daha büyük depremi yaşamadan, sorunları aşarız.”