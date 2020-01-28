İmamoğlu’ndan kayak üstünde deprem yorumu: El ele verip çözmek zorundayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin vurduğu Elazığ’ı ziyaretin ardından ailesiyle birlikte Erzurum’a giderek kayak yaptı. İmamoğlu, depreme dair, “El ele verip bu işi çözmek zorundayız” dedi.
İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte depremden zarar gören Elazığ ve Malatya’yı ziyaret ettikten sonra Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’ne gitti. İmamoğlu ailesi burada birlikte kayak yaptı.
Twitter’dan kayak yaptığı fotoğrafları paylaşan İmamoğlu, “Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı” diye yazdı.
Kayak yaparken gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, çocuklarının daha önce kayak merkezine gittiğini, kendisinin de Elazığ ziyaretinin ardından yanlarına geldiğini ifade etti.
İBB başkanı şunları söyledi: “Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum’a. Emeği geçen bu tesisleri yapan herkese teşekkür ediyorum.”
İmamoğlu deprem konusunda ise şöyle konuştu: “İstanbul depremi için çalışıyoruz. Bir anda olması mümkün değil. Şehirlerin tek gündemi deprem. Öncelikli gündemi deprem olmalı. Uzun vadeli bir iş. İnşallah her kurum, el ele verip bu işi çözmek zorundayız. Yüz binlerce insanımızın canı tehdit altında, yani bir gece Elazığ’da kaldık ve insanların orada nasıl kaygılı olduğunu hissettim. Tabii daha önce Düzce depremini yaşamışız. Umarım daha büyük depremi yaşamadan, sorunları aşarız.”